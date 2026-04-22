(株)コラントッテが伊東純也選手（サッカー）とアドバイザリー契約を締結

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、伊東純也選手（サッカー）とアドバイザリー契約を締結いたしました。

伊東純也選手は、スピードを活かした突破力と献身的なプレーを武器に、日本代表の攻撃を牽引する右サイドのアタッカーです。ヴァンフォーレ甲府、柏レイソルを経て欧州へ渡り、ベルギーのKRCヘンクで主力としてチームの優勝に貢献。その後、フランスのスタッド・ランスでも活躍し、欧州トップレベルで通用する実力を証明してきました。

日本代表にも選出されており、カタールW杯ではベスト16に貢献。フォワード・サイドアタッカーをポジションとし、持ち前のスピードと運動量で多くのチャンスを創出してチームの勝利に貢献。

キレのあるドリブル突破は「イナズマ」の異名を持ち、国内外で高い評価を受け続けています。

コラントッテは、常に高い目標に挑み続ける伊東選手の姿勢と、コンディションを大切にしながら日々パフォーマンス向上に取り組むプロフェッショナルな姿勢に共感し、本契約に至りました。ケアを通じて伊東選手のさらなる活躍を支えてまいります。

【伊東純也選手紹介ページ】https://www.colantotte.jp/athlete/football/junya_ito

【契約選手一覧】https://www.colantotte.jp/athlete













伊東純也（Junya Ito）

サッカー

◆生年月日：1993年3月9日

◆出 身 地：神奈川県

◆所 属：KRCヘンク（ベルギー）

2015年 神奈川大学を経て、ヴァンフォーレ甲府へ入団。U-22日本代表に選出されトゥーロン国際大会準優勝に貢献

2016年 柏レイソルへ移籍、リーグ戦合計7得点

2017年 リーグ戦全試合に出場。日本代表選出

2019年 KRCヘンク（ベルギー）に移籍、リーグ優勝に貢献。UEFAチャンピオンズリーグに出場。日本代表では最終予選4試合連続ゴールを記録するなどW杯出場に貢献

2020年 ベルギーカップ優勝に貢献、リーグ戦42試合に出場し12ゴール16アシストを記録

2021年 リーグ戦アシスト王に輝き、年間最優秀ゴール賞との2冠を達成

2022年 スタッド・ランス(フランス)へ移籍。カタールW杯日本代表に選出されベスト16に貢献

2024年 日本代表に復帰、復帰戦で得点

2025年 リーグ戦で33試合に出場し、4ゴール5アシスト。KRCヘンクへ復帰

フォワード・サイドアタッカーをポジションとし、持ち前のスピードと運動量で多くのチャンスを創出。

キレのあるドリブル突破は「イナズマ」の異名を持ち、チームを勝利に導く。

伊東純也選手コメント

サッカー選手は試合と移動が多く、年齢を重ねるたびにケアへの意識が高まっていました。コラントッテを紹介いただき、今では移動中やリラックスタイムに着用をさせていただいています。

サッカーはとてもハードなスポーツで、ケアは欠かせません。コラントッテの磁気ネックレスやRESNO MAGNE リカバリーウェアPLUSはセルフケアをしていく上で、自分にとって欠かせない存在です。

これからもコラントッテとともに、さらなる高みを目指してチャレンジしていきます。

伊東純也選手が愛用しているコラントッテ製品







コラントッテ TAO ネックレス AURA

【プレミアムゴールド】

ネックループ全体に55ミリテスラの磁石をコラントッテ独自のN極S極交互配列で10mm間隔に配置。磁力が広範囲に働きかけることで首・肩の血行を改善し、首コリ、肩コリに効く磁気ネックレスです。

「CO」のブランドマークが印象的なトップデザインは「鏡面加工」と「研ぎ出し七宝」の技術でシャープなコントラストを演出しています。また、トップとジョイント部分に24Kプレーティング（24金仕上）を施しているので、肌にもやさしく高級感のある仕上がりです。

医療機器認証番号：221AGBZX00065000

価格：\24,200（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/abaph-g







コラントッテ THEO ネックレス LUSSO

170ミリテスラの強力な磁石と、100ミリテスラの磁石のコンビネーション。最高峰のTHEOシリーズにふさわしい、最高スペックの磁気ネックレスです。

コラントッテの「CO」をモチーフにしたサークルトップは、サッと着脱が可能なマグネット式。ループ部分には、しなやかで強いステンレスチェーンとシリコンリングを採用。高級感漂うマット仕上げのサークルトップとさりげなく輝くループ部分の磁石粒が、身につけるだけで無骨な色気を際立たせます。

医療機器認証番号：

【48cm】305AGBZX00012000【52cm】305AGBZX00013000

価格：\46,200（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/abarx







コラントッテRESNO MAGNE リカバリーウェアPLUS

トップスには、肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進します。

パンツでは、仙骨に沿ってフェライト永久磁石180ミリテスラ×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。磁力のちからで仙骨周辺の殿筋などに働きかけることで体全体の血流を促進します。

特殊生地・Switch-Tex™（スイッチテックス）は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。

上：トップス

医療機器認証番号：231AGBZX00004000

価格：\9,900(本体価格 \9,000) ～

下：パンツ

医療機器認証番号：231AGBZX00005000

価格：\9,900(本体価格 \9,000) ～

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/search?keyword=PLUS&instock=1&category_code=recoverywear







コラントッテSPORTS カーフサポート

脚の内側から外側にかけてパワーネットを配置、脚が外側に広がるのを抑制し、段階着圧設計でランニング時などの脚への負荷を軽減する効果が期待できます。

吸水速乾性のある4WAYストレッチ生地で、立体的なパターン設計により装着部位にフィットし動きやすく、快適にご着用いただけます。

ひらめ筋付近に、160ミリテスラの薄型希土類永久磁石4個（x左右ペア)を、コラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

医療機器認証番号：306AGBZX00089000

価格：\7,480（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/dbcad

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果







コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。

管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・管理医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/