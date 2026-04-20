航空宇宙および軍事用半導体市場、長期投資で底堅く拡大～CAGR 6.6%の成長を支える背景
航空宇宙および軍事用半導体とは、航空機、宇宙船、防衛システム、軍事通信、ミサイル誘導システム、レーダーおよび電子戦装置など、極めて厳しい環境・信頼性要件が求められる航空宇宙・軍事分野で使用される半導体デバイスおよび集積回路である。これらの半導体は、温度サイクル、振動・衝撃、放射線、高信頼性動作、長期供給安定性といった特有の条件下で設計・試験・製造され、商用半導体とは異なる品質・トレーサビリティ要件が課される。また、軍事・航空宇宙用システムの安全保障性、ミッション・クリティカル性を担保するため、冗長化、機能安全、耐放射線特性（Rad-Hard）、長期使用寿命といった仕様がプロダクト設計の中核となる。結果として、当該半導体は単なるコンポーネントではなく、システム全体の性能・信頼性・生存性を支える基盤技術として位置づけられる。
市場主要特性 航空宇宙・軍事用半導体市場は持続的な拡大傾向
LP Informationの「世界航空宇宙および軍事用半導体市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/586252/semiconductor-in-aerospace-and-military）によれば、当該市場は2026～2032年の予測期間中にCAGR6.6%で成長し、2032年には市場規模が1258.99億米ドルに達すると予測されている。これは、商用半導体市場の波動とは独立して、航空宇宙・軍事分野固有の投資や装備近代化計画が底堅く推移する市場構造を反映している。成長率が示すように、単年度の急騰ではなく安定的な拡大トレンドにあることが読み取れる。特に、宇宙探査プロジェクト、防衛装備更新、軍事用電子機器の性能強化など長期プロジェクトが支える市場であるため、短期のマクロ経済変動よりも中長期の戦略投資・政策計画の影響を受けやすい。また、航空宇宙・軍事用プロジェクトは一般に長い開発・認証期間を要するため、市場全体の成長カーブは緩やかで持続的な特性を有する。これは、同市場が成熟したボリューム市場ではなく、高付加価値ニッチ市場としての性格が強いことを意味する。
背景要因 高信頼性・長期供給要件が需要を規定する
航空宇宙および軍事用半導体の成長背景には、単なる電子化の進展を超えた「高信頼性要求」と「政策・装備近代化計画」という二つの大きな枠組みがある。まず、航空宇宙・軍事用途では、稼働環境条件が極めて過酷であり、温度変動、加速度、振動・衝撃、宇宙空間の真空・放射線などが半導体に重大なストレスを与える。これをクリアするため、デバイスは材料設計、プロセス制御、パッケージ技術、冗長化設計など多層的な信頼性保証設計が必要である。次に、各国の防衛戦略や航空宇宙開発計画が、長期にわたり安定的な装備投資を促進する一因となっている。例えば、次世代戦闘機プログラム、防衛システムのアップグレード、衛星通信・監視システムの刷新などが該当する。このような長期計画は、部品のライフサイクルが一般消費財とは比較にならないほど長く、調達・認証のプロセスが厳格であるため、需要は安定して積み上がる性格を持つ。結果として、市場は短期的な景気循環に左右されにくく、長期的視点での技術投資と製品供給体制の整備が競争力の鍵となる。
図. 航空宇宙および軍事用半導体世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347386/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347386/images/bodyimage2】
図. 世界の航空宇宙および軍事用半導体市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
市場主要特性 航空宇宙・軍事用半導体市場は持続的な拡大傾向
LP Informationの「世界航空宇宙および軍事用半導体市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/586252/semiconductor-in-aerospace-and-military）によれば、当該市場は2026～2032年の予測期間中にCAGR6.6%で成長し、2032年には市場規模が1258.99億米ドルに達すると予測されている。これは、商用半導体市場の波動とは独立して、航空宇宙・軍事分野固有の投資や装備近代化計画が底堅く推移する市場構造を反映している。成長率が示すように、単年度の急騰ではなく安定的な拡大トレンドにあることが読み取れる。特に、宇宙探査プロジェクト、防衛装備更新、軍事用電子機器の性能強化など長期プロジェクトが支える市場であるため、短期のマクロ経済変動よりも中長期の戦略投資・政策計画の影響を受けやすい。また、航空宇宙・軍事用プロジェクトは一般に長い開発・認証期間を要するため、市場全体の成長カーブは緩やかで持続的な特性を有する。これは、同市場が成熟したボリューム市場ではなく、高付加価値ニッチ市場としての性格が強いことを意味する。
背景要因 高信頼性・長期供給要件が需要を規定する
航空宇宙および軍事用半導体の成長背景には、単なる電子化の進展を超えた「高信頼性要求」と「政策・装備近代化計画」という二つの大きな枠組みがある。まず、航空宇宙・軍事用途では、稼働環境条件が極めて過酷であり、温度変動、加速度、振動・衝撃、宇宙空間の真空・放射線などが半導体に重大なストレスを与える。これをクリアするため、デバイスは材料設計、プロセス制御、パッケージ技術、冗長化設計など多層的な信頼性保証設計が必要である。次に、各国の防衛戦略や航空宇宙開発計画が、長期にわたり安定的な装備投資を促進する一因となっている。例えば、次世代戦闘機プログラム、防衛システムのアップグレード、衛星通信・監視システムの刷新などが該当する。このような長期計画は、部品のライフサイクルが一般消費財とは比較にならないほど長く、調達・認証のプロセスが厳格であるため、需要は安定して積み上がる性格を持つ。結果として、市場は短期的な景気循環に左右されにくく、長期的視点での技術投資と製品供給体制の整備が競争力の鍵となる。
図. 航空宇宙および軍事用半導体世界総市場規模
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図. 世界の航空宇宙および軍事用半導体市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）