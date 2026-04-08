株式会社凌芸舎が、2026年6月13日から14日にかけて千葉市いなげの浜で開催される『JBG®F千葉2026 RYOGEISYAフレスコボールチャンピオンシップ-EAST-』の冠スポンサーに就任したと発表しました。







同大会は、千葉開府900年を記念するイベント『ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2026』内において、日本フレスコボール協会が主催する特別公式戦として開催されるとのことです。このフェスティバルは、国際的なビーチスポーツの祭典である『ワールドビーチゲームズ』の日本招致に向けた取り組みの一つであり、フレスコボールをはじめとする計17競技が集結し、地域を盛り上げるとされています。





フレスコボールは、向かい合う二人がラリーを続ける「協力型」の採点競技です。今大会では、三人制の「トリンカマッチ」や、出場経験の浅い選手に向けた「チャレンジマッチ」、トップ選手による「ドリームマッチ」という3つの形式で行われます。多彩な試合形式を用意することで、初心者から熟練者まで幅広い層が楽しめる内容となっていると説明しています。





同社はこれまで、日本フレスコボール協会に対するシステム面や戦略的なサポートを通じて、国内における競技の普及を推進してきたとされています。今回の協賛を通じ、ドリームマッチの入賞ペアへの賞金提供などを実施し、競技のさらなる発展と認知拡大を目指していると考えられます。









「JBG®F千葉2026 RYOGEISYAフレスコボールチャンピオンシップ-EAST-」の概要

・大会名： JBG®F千葉2026 RYOGEISYAフレスコボールチャンピオンシップ-EAST-

・開催日時： 2026年6月13日(土)、14日(日)

・開催場所： 千葉市美浜区・いなげの浜

・関連URL：

https://jbgf.jp/chiba2026/

・主な特徴：

・千葉開府900年を記念するイベント内で開催される特別公式戦。

・三人制でラリーを続ける「トリンカマッチ」を実施。

・公式戦出場3回未満や入賞未経験の選手を対象とした「チャレンジマッチ」を用意。

・年間ランキングトップ10選手が抽選でペアを組む賞金制の「ドリームマッチ」を開催。

・体験および観戦は無料で参加可能。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。