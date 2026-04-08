株式会社凌芸舎、6月13-14日に千葉市いなげの浜で開催される『JBG®F千葉2026 RYOGEISYAフレスコボールチャンピオンシップ-EAST-』の冠スポンサーに就任したことを発表。
株式会社凌芸舎が、2026年6月13日から14日にかけて千葉市いなげの浜で開催される『JBG®F千葉2026 RYOGEISYAフレスコボールチャンピオンシップ-EAST-』の冠スポンサーに就任したと発表しました。
同大会は、千葉開府900年を記念するイベント『ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2026』内において、日本フレスコボール協会が主催する特別公式戦として開催されるとのことです。このフェスティバルは、国際的なビーチスポーツの祭典である『ワールドビーチゲームズ』の日本招致に向けた取り組みの一つであり、フレスコボールをはじめとする計17競技が集結し、地域を盛り上げるとされています。
同社はこれまで、日本フレスコボール協会に対するシステム面や戦略的なサポートを通じて、国内における競技の普及を推進してきたとされています。今回の協賛を通じ、ドリームマッチの入賞ペアへの賞金提供などを実施し、競技のさらなる発展と認知拡大を目指していると考えられます。
「JBG®F千葉2026 RYOGEISYAフレスコボールチャンピオンシップ-EAST-」の概要
・大会名： JBG®F千葉2026 RYOGEISYAフレスコボールチャンピオンシップ-EAST-
・開催日時： 2026年6月13日(土)、14日(日)
・開催場所： 千葉市美浜区・いなげの浜
・関連URL：
https://jbgf.jp/chiba2026/
・主な特徴：
・千葉開府900年を記念するイベント内で開催される特別公式戦。
・三人制でラリーを続ける「トリンカマッチ」を実施。
・公式戦出場3回未満や入賞未経験の選手を対象とした「チャレンジマッチ」を用意。
・年間ランキングトップ10選手が抽選でペアを組む賞金制の「ドリームマッチ」を開催。
・体験および観戦は無料で参加可能。
※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。