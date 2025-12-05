¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ½Å´¡¡»°É©Â¤Á¥¤ÈÄã°µ±Õ²½CO2¥¿¥ó¥¯¤Î¿·µ¬¹Ýºà¤ÈÇ®½èÍý¡ÊPWHT¡Ë¾ÊÎ¬µ»½Ñ¤ò³«È¯
¡ÁKF460 ¹Ý¤ò³èÍÑ¡¢ECA ¤Ë¤è¤ëPWHT ¾ÊÎ¬¤ÇÀ¤³¦½é¤Î°ìÈÌÀß·×¾µÇ§¡ÊGDA¡Ë¼èÆÀ¡Á
ÆüËÜÀ½Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§º£°æ Àµ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡¢ÆüËÜÀ½Å´¡Ë¤È»°É©½Å¹©¥°¥ë¡¼¥×¤Î»°É©Â¤Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄ ¿¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡¢»°É©Â¤Á¥¡Ë¤Ï¡¢Äã°µLCO2 Í¢Á÷Á¥¤Î¥¿¥ó¥¯¤ËÆüËÜÀ½Å´¤¬³«È¯¤·¤¿¹Ýºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢ECA¢¨1 ¤Ë¤è¤êÍÏÀÜ¸å¤ÎÇ®½èÍý¡ÊPWHT¡Ë¢¨2 ¤ò¾Ê¤¯µ»½Ñ¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÎ¾¼Ò¤ÏÅö³ºµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§¿ûÍ¦¿Í»á¡¢ËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡¢NK¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÀß·×¾µÇ§¡ÊGeneral Design Approval : GDA¡Ë¢¨3¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©Â¤Á¥¤é¤¬¶È³¦²£ÃÇÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Äã°µ¤ÎÂç·¿LCO2 Í¢Á÷Á¥¤Î¶¦ÄÌ²½¡¦É¸½à²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢Î¾¼Ò¤Ï·ÐºÑÀ¤ÈÀ¸»ºÀ¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÂç·¿LCO2 ¥¿¥ó¥¯¤Î¹Ýºà³«È¯¡¢¤ª¤è¤ÓECA ¤Ë¤è¤êPWHT ¤ò¾ÊÎ¬¤·¤¿À½Â¤¼êË¡¤Î³ÎÎ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·¿LCO2 ¥¿¥ó¥¯¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ÐºÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¹â¶¯ÅÙ¤ÎÃºÁÇ¥Þ¥ó¥¬¥ó¹Ý¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍÏÀÜÉô¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¡¢IGC ¥³¡¼¥É¢¨4 ¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êPWHT ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç·¿¥¿¥ó¥¯¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÇ®½èÍýÏ§¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤¬¥¿¥ó¥¯¤ÎÂç·¿²½¡¦ÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»°É©Â¤Á¥¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤¬³«È¯¤·¤¿¹Ýºà¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ECA ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÏÀÜÉô¤Î·òÁ´ÀÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢PWHT ¤ò¾Ê¤¯À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÇGDA ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡¢»°É©Â¤Á¥¤¬Âç·¿¤ÎÄã°µLCO2 ¥¿¥ó¥¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«È¯¤·¤¿PWHT ¾ÊÎ¬µ»½Ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢NK µ¬³Êºà¤Ç¤¢¤ë¡ÖKF460¡×¢¨5 ¤Ë½àµò¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¹¤ËÍ¥¤ì¤¿Äã²¹ÆÃÀ¤È¹â¤¤¶¯ÅÙ¡¢¤µ¤é¤Ë·ÐºÑÀ¤âÈ÷¤¨¤¿¹Ýºà¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎGDA ¼èÆÀ¤ÏÎ¾¼Ò¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿ÊÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢Äã°µLCO2 ¥¿¥ó¥¯¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢·ÐºÑÀ¤ÈÀ¸»ºÀ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢LCO2 Í¢Á÷¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤ËÂç¤¤¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢º£²ó¤Î¶¦Æ±À®²Ì¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢LCO2 ¥¿¥ó¥¯À½Â¤¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Âç·¿¤ÎÄã°µLCO2 ¥¿¥ó¥¯¤ª¤è¤Ó¿·µ¬³«È¯¹Ýºà¤ÎÀ½ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»°É©½Å¹©¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Î»ö¶È¶¯²½¤ËÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦»°É©Â¤Á¥¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿Â¤Á¥¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¤Á¥¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿³¤»ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î³¤»ö»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¥ê¥ó¥°¤Î°ìÎã¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»°É©Â¤Á¥¤Ïº£¸å¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ºî¤ê¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò³°¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤ËCCUS ¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëµ»½Ñ¤äÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡¢2050 Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆüËÜÀ½Å´¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡×¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëCO2 ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹âµ¡Ç½À½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¡ÖNSCarbolex® Solution¢¨6 ¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëCO2 ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç³«È¯¤·¤¿¹Ýºà¤Ï¡¢NSCarbolex Solution ¤ÎÄã¹ç¶â¡¦¾Ê¹©Äø¹Ý¡ÊTMCP ¹Ý¡Ë¤Ë³ºÅö¤·¡¢CCUS ¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑÀ¤ò¹â¤á¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆCO2 ºï¸º¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÃæ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¡¦¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ECA¡ÊEngineering Critical Assessment¡Ë¤È¤Ï¡¢ÍÏÀÜÉô¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÈù¾®¤Ê½é´ü·ç´Ù¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±þÎÏÍúÎò¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ºàÎÁ¤ª¤è¤ÓÍÏÀÜÉô¤ÎÆÃÀ¤«¤é¡¢¹½Â¤Êª¤Î»ÈÍÑ´ü´ÖÃæ¡¢ÍÏÀÜ·Ñ¤®¼ê¤ËÉÊ¼Á¾å¤Î½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ÍÏÀÜ¸åÇ®½èÍý¡ÊPost-Weld Heat Treatment : PWHT¡Ë¤È¤Ï¡¢ÍÏÀÜ»Ü¹©¸å¤Ë¹½Â¤Êª¤òºÆ²ÃÇ®¤·¡¢°ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤ò°ìÄê¤Î»þ´Ö¡¢ÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÍÏÀÜ»Ü¹©»þ¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿±þÎÏ¤òÄã¸º¤·¡¢ÍÏÀÜ·Ñ¤®¼êÉô¤ÎÉÊ¼Á²þÁ±¤òÁÀ¤¦½èÍý¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¹½Â¤Êª¤òÀìÍÑ¤ÎÏ§¤ËÆþ¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Âç·¿¹½Â¤Êª¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ï§¤Î¥µ¥¤¥º¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÀ½Â¤¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 °ìÈÌÀß·×¾µÇ§¡ÊGeneral Design Approval : GDA¡Ë¤È¤Ï¡¢Ç§¾Úµ¡´Ø¤¬¡¢¼ÂÀ½ÉÊ¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê¿ÞÌÌ¤ÈÆ±Åù¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀß·×¿Þ½ñ¤ò¿³ºº¤·¡¢µ»½ÑÍ×·ï¤ä°ÂÁ´À¤Î´ð½à¤òËþÂ¤¹¤ë¤È¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢±Õ²½¥¬¥¹¤ò¤Ð¤éÀÑ¤ß¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ëÁ¥Çõ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëIGC ¥³¡¼¥É¤ª¤è¤ÓNK Á¥µéµ¬Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿³ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨4 IGC ¥³¡¼¥É¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk¡Ë¤È¤Ï¡¢LCO2 ¤äLNG ¤Ê¤É¤Î±Õ²½¥¬¥¹¤ò¤Ð¤éÀÑ¤ß²ßÊª¤È¤·¤ÆÍ¢Á÷¤¹¤ëÁ¥Çõ¤Î°ÂÁ´Í×·ï¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤¿¹ñºÝµ¬Â§¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨5 KF460 ¤È¤Ï¡¢NK Á¥µéµ¬Â§¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤ëÄã²¹ÆÃÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÃºÁÇ¥Þ¥ó¥¬¥ó¹Ý¤Ç¤¹¡£µ¬³ÊºÇ¾®¹ßÉú¶¯ÅÙ460N/mm2¡¢µ¬³ÊºÇ¾®°úÄ¥¶¯ÅÙ540N/mm2 ¤Î¹âÄ¥ÎÏ°µ±ä¹ÝÈÄ¤Ç¤¹¡£
¢¨6 NSCarbolex Solution¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÆüËÜÀ½Å´¤Î¹âµ¡Ç½À½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÁí¾Î¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£NSCarbolex Solution¤Î³µÍ×¤Ï¡¢²¼µ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/solution/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡§ https://www.nipponsteel.com/contact/
