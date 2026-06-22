【あなたの知らない怪獣ソフビ 昭和・平成に栄えたもう一つの怪獣文化】 6月22日発売 価格：3,520円

【拡大画像へ】

KADOKAWAは、書籍「あなたの知らない怪獣ソフビ 昭和・平成に栄えたもう一つの怪獣文化」を6月22日に発売した。価格は3,520円。

本書は、昭和から平成にかけて怪獣ブームの陰で、メーカー独自の発想から生まれた、「オリジナル怪獣ソフビ」や「パチ怪獣ソフビ」に焦点を当て、その歴史的価値と文化的魅力を体系的に紹介するビジュアル資料集。著者・真実一郎氏が長年収集・研究してきた200体超のコレクションを収録し、日本玩具文化史の知られざる一面を掘り起こす。

怪獣ソフビのほか、マルサンなど伝説的メーカーの解説、ソフビ文化の発展史、真実一郎氏とバッドボーイズ・佐田正樹氏によるスペシャル対談などが収録。また、刊行を記念して、書籍に掲載の昭和・平成のレアソフビが一堂に会する展示会が7月4日、KADOKAWA富士見ビル1階 神楽座にて開催される。

イベント情報

開催日 2026年7月4日

午前の部（100名）：開場10:00／開演11:00（予定）

午後の部（100名）：開場13:00／開演14:00（予定）

会場 KADOKAWA富士見ビル1階 神楽座（〒102-8552 東京都千代田区富士見2丁目13-12）

詳細（午前の部）

詳細（午後の部）