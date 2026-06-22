【「6年生なのに！」1巻】 6月22日 発売 価格：840円

画像はAmazonの書影より

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スクウェア・エニックスは、マンガ「6年生なのに！」の1巻を6月22日に発売する。価格は840円。

本作はなのこ氏が手掛けるクセ強ギャップ小学生コメディ。SNS上で累計120万以上の「いいね」を集めていた作品が書籍化、連載化された。

作中で描かれるのは、小学校6年生の女児・武蔵ちゃんをめぐるコミカルな日常。見た目は怖いが、かわいいものに目がなく、お人形遊びやおままごとを好む……というギャップに満ちた言動が描かれていく。

なお単行本には、描き下ろしマンガやイラストも収録されている。

【「6年生なのに！」1巻あらすじ】

クセ強ギャップ小学生コメディ！

頼りになる班長のはずが服装も性格も幼児すぎる！？

見た目の怖い武蔵ちゃんは、

かわいいものが大好きで中身はちょっと幼い女の子。

ずっとお人形遊びやおままごとをしていたかったけど、

登校班の班長になって保護者に怒られたり

学級委員長になって先生に怒られたり、

６年生になると大変なことがいっぱいで……？

SNS累計120万いいね超えの大反響小学生コメディ第1巻！

(C)Nanoko/SQUARE ENIX

