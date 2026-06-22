「6年生なのに！」1巻が本日発売！ 120万いいね超えのクセ強ギャップ小学生コメディ服装も性格も幼すぎる“武蔵ちゃん”の日常
【「6年生なのに！」1巻】 6月22日 発売 価格：840円
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見た目の怖い武蔵ちゃんは、
ずっとお人形遊びやおままごとをしていたかったけど、
(C)Nanoko/SQUARE ENIX
画像はAmazonの書影より
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スクウェア・エニックスは、マンガ「6年生なのに！」の1巻を6月22日に発売する。価格は840円。
本作はなのこ氏が手掛けるクセ強ギャップ小学生コメディ。SNS上で累計120万以上の「いいね」を集めていた作品が書籍化、連載化された。
作中で描かれるのは、小学校6年生の女児・武蔵ちゃんをめぐるコミカルな日常。見た目は怖いが、かわいいものに目がなく、お人形遊びやおままごとを好む……というギャップに満ちた言動が描かれていく。
なお単行本には、描き下ろしマンガやイラストも収録されている。
【「6年生なのに！」1巻あらすじ】
献本届きました！- なのこ (@c_nasa) June 12, 2026
カバーイラストめくると何か描いてあります…！
描き下ろし漫画とイラストも載ってます！
6月22日発売です💫 pic.twitter.com/4QROwEObNE
クセ強ギャップ小学生コメディ！
頼りになる班長のはずが服装も性格も幼児すぎる！？
見た目の怖い武蔵ちゃんは、
かわいいものが大好きで中身はちょっと幼い女の子。
ずっとお人形遊びやおままごとをしていたかったけど、
登校班の班長になって保護者に怒られたり
学級委員長になって先生に怒られたり、
６年生になると大変なことがいっぱいで……？
SNS累計120万いいね超えの大反響小学生コメディ第1巻！
(C)Nanoko/SQUARE ENIX