横浜流星、原点は戦隊もの「この世界で生きていこうと決めたので」 プロデュース業に意欲見せる
俳優の横浜流星が17日、都内で行われた「シュウウエムラ表参道ヒルズ本店shu:ARTstage オープニングイベント」に登壇。自身の原点について語った。
【写真】空中に「生きる」の字を書く横浜流星
19日のグランドオープンに先駆け開催された。同ブランドの原点といえる東京・表参道で新店舗をオープンすることにちなんで、横浜にとっての「原点」についてトークを展開した。
人生の原点は空手とし、「そこで精神力だったり忍耐力だったり礼儀だったり、それがやっぱり今の基盤となっているなと思っています」と振り返った。役者人生においては、『烈車戦隊トッキュウジャー』だと言う。「芝居を学んで、この世界で生きていこうと決めたので」と理由を語った。
その後、映画業界に貢献したいという思いが年々強くなっていることを明かした。「先輩方が多く挑戦されていますけれども、プロデュース業とかにも挑戦して、少しでも映画業界に貢献できればという思いは強く持っています」と力を込めた。
イベントでは一問一答も実施。“自分を色に例えるなら”紫、“役作りで印象に残っているメイク”は『国宝』の女形のメイク、“新店舗に書を書くなら漢字一文字で何？”という質問には、空中に字を書きながら「生」とテンポよく回答した。
同店舗では、パーソナライズされた新サービスとして、1分でAIが骨格の黄金比を分析する「3D フェイススキャニング」をブランド初導入。メイクアップアーティストによる技術とテクノロジーの融合により、最先端の美の体験を提供する。
【写真】空中に「生きる」の字を書く横浜流星
19日のグランドオープンに先駆け開催された。同ブランドの原点といえる東京・表参道で新店舗をオープンすることにちなんで、横浜にとっての「原点」についてトークを展開した。
人生の原点は空手とし、「そこで精神力だったり忍耐力だったり礼儀だったり、それがやっぱり今の基盤となっているなと思っています」と振り返った。役者人生においては、『烈車戦隊トッキュウジャー』だと言う。「芝居を学んで、この世界で生きていこうと決めたので」と理由を語った。
イベントでは一問一答も実施。“自分を色に例えるなら”紫、“役作りで印象に残っているメイク”は『国宝』の女形のメイク、“新店舗に書を書くなら漢字一文字で何？”という質問には、空中に字を書きながら「生」とテンポよく回答した。
同店舗では、パーソナライズされた新サービスとして、1分でAIが骨格の黄金比を分析する「3D フェイススキャニング」をブランド初導入。メイクアップアーティストによる技術とテクノロジーの融合により、最先端の美の体験を提供する。