カタールW杯から4年 話題を呼んだ美女サポーターの近影に反響
サッカーワールドカップ（W杯）カタール大会の国際映像に映り込んだ“謎の美女”として、一躍脚光を浴びたガールズバンド「PARADOXX」のドラマー・SHONOが13日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【動画】カタールW杯で注目を浴びたSHONOの近影
SHONOが話題になるきっかけとなったのは、W杯カタール大会でFIFAが撮影した国際映像。スタジアムの周辺を歩きながら、カメラに気づいたSHONOが、笑顔でピースサインを送る姿に、世界中のサッカーファンが注目した。
日本時間12日にW杯北中米大会が開幕した中、SHONOが投稿したのは都内で行われているイベント「三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」のレポート映像。動画には、日本代表ユニフォームを着たSHONOがイベントを楽しみながらコンテンツを紹介する様子が収められていて、ファンから多数の「いいね！」が寄せられている。
またSHONOは14日にストーリーズを更新。W杯が開催されているアメリカへ到着したことを報告している。
引用：「SHONO」Instagram（@shono.contact）
【動画】カタールW杯で注目を浴びたSHONOの近影
SHONOが話題になるきっかけとなったのは、W杯カタール大会でFIFAが撮影した国際映像。スタジアムの周辺を歩きながら、カメラに気づいたSHONOが、笑顔でピースサインを送る姿に、世界中のサッカーファンが注目した。
またSHONOは14日にストーリーズを更新。W杯が開催されているアメリカへ到着したことを報告している。
引用：「SHONO」Instagram（@shono.contact）