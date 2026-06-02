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「毎日消耗している」と感じるなら必見！メンタル不調になりやすい性格6選と今すぐできる対処法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【セルフチェック】毎日消耗して自責する…。メンタル不調になりやすい性格6選と対処法」と題した動画を公開した。動画では、メンタル不調になりやすい人の性格的な特徴と、その具体的な対処法について解説している。



冒頭でRyota氏は、「メンタル的に不調になりやすい性格がある」と述べ、それを知っておくことで回避や備えができると語る。



メンタル不調になりやすい性格として挙げられたのは、「自己犠牲的な傾向がある」「人の要求に応えすぎる」「断ることを悪いことと思う」「責任感が強い」「秩序やルールを重んじる」「すぐ自責する」の6つである。



例えば「人の要求に応えすぎる」ことについて、実は周囲の人は明確に要求しているわけではなく、自身が「要求に応えないといけない」と思い込み、察して動いているだけだと指摘する。その結果、相手からの配慮がないと「なんで自分ばっかり」と悔しくなり、心理的に消耗していくという。



また「責任感が強い」人は、本来やめてもいい趣味などに対しても勝手に責任を作り出し、「一流にならなきゃいけないんだ」と思い詰めてしまう傾向があると解説する。さらに「すぐ自責する」人に対しては、勝手に作ったルールを守れなかったり、理想の自分に届かなかったりした時に、一気に自分を責めてしまうと分析した。



これらの性格的傾向への対処法として、Ryota氏は感情コントロールの重要性を説く。断るべき場面では即決せず「後回し」にして冷静に考えることや、過去の失敗を繰り返し思い出す反数思考に陥った際は、2分間全く別のことに集中して思考を断ち切るなどの具体的なテクニックを紹介した。



最後に「こういうメンタル不調的なものも、知識によってある程度カバーできますから」と述べ、自分を責めないための思考法を身につけるよう推奨し、動画を締めくくった。