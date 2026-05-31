クリスピー・クリーム・ドーナツが通常価格の半額に!?環境月間限定サプライズボックスをゲットしてフードロスを考えながらおいしく学ぼう

通販サイトやスーパーなどで見かける「わけあり商品」。

規格外だったり、ちょっとした傷がついていたりして、通常価格では販売できなくなった商品のことですが、まだまだ十分食べられる！ なんなら、あえてわけありを狙う、という人も少なくないと思うんですよ。

クリスピー・クリーム・ドーナツでは「わけありドーナツ」をお得に買えるセットを販売するそうです。1カ月のみの限定販売なので、買い逃さないようにチェックしておきましょ〜〜!!

【どんな商品？】

2026年6月1日から6月30日までの期間限定で販売する「環境月間限定サプライズボックス」（398円）。いったいどんな商品なのかというと……？

■「環境月間限定サプライズボックス」とは

・わけありドーナツ2個＋オリジナル・グレーズド®1個を詰め合わせた3個ボックス

・6月の環境月間にあわせて「Too Good To Go」限定で販売

・お値段は通常価格の約半額＋購入特典あり（後日アプリ内でクーポンを配布）

■「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」とは

・北欧発フードロス削減アプリ

・飲食店や小売店などで発生する「まだまだおいしく食べられる食品」をお得な価格で提供するサービス

紹介記事はこちら

わけありドーナツとは、表面のキズや凹み、トッピングの欠けやズレなどにより、品質には問題がなくても店頭に並べられなかったドーナツのことです。なんと都内だけでも毎月約600個（！）発生しているのだそう。

クリスピー・クリーム・ドーナツでは、そうしたわけありドーナツを「Too Good To Go」限定で販売します。ドーナツ3個で398円ってことは……1個あたり約132円というわけ。品質には問題ないわけですし、めちゃくちゃお得ですよねぇ!!

【導入店舗を順次拡大中！】

かねてから「Too Good To Go」を導入しているクリスピー・クリーム・ドーナツ。

その日の販売状況に応じて6個のドーナツを詰め合わせた「サプライズボックス」（通常価格の約半額：798円）で販売しています。

2026年6月1日からは神奈川県内全店および羽田空港第2ターミナル店、6月15日からは千葉県・埼玉県内全店へ導入する予定で、全国53店舗で展開していくとのこと。お近くの店舗が対象となる方は、楽しみに待っていてくださいね♪

※価格はすべて税込みです。

※「環境月間限定サプライズボックス」の販売個数は、当日の販売状況により変動します。

参照元：クリスピー・クリーム・ドーナツ、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch