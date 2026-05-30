早稲田大スケート部フィギュア部門の公式Xが発表

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が、早稲田大のスケート部に入部した。29日、同部フィギュア部門の公式Xが25人目の部員として紹介。ファンの間に反響が広がっている。

早稲田大学スケート部フィギュア部門の公式Xは、「部員紹介25人目」として更新。2021年4月に早大人間科学部eスクールに進学した紀平が、人間科学部に在籍していることや、好きな動物は「ハムスター」であることなどをつづった。

紀平も「早稲田スケート部に入部することになりました！ よろしくお願いします」とコメントを寄せた。突然のニュースに、X上のファンから注目が集まった。

「最強の新入部員だ！すごい」

「早稲田大学スケート部に入部ですって！？これはすごいことだ」

「えっ梨花ちゃん早稲田スケート部？！わお！」

「インカレ出るんかね」

「部員紹介にさらっとレジェンド降臨してて声出たわ！」

「えっ、紀平梨花さん！？ 早稲田スケート部めちゃくちゃ豪華すぎる…！」

23歳の紀平は昨年9月にアイスダンスに転向。西山真瑚との“りかしん”ペアを組み、昨年末の全日本選手権で4位だった。フランス・アルプス地域で開催される2030年五輪を目指している。



（THE ANSWER編集部）