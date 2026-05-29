くちびるがつるりん♪ レブロンの人気リップケアシリーズに「へんしんが苦手なメタモン！」デザインの限定パッケージ

レブロンは6月4日、大人気リップケアシリーズ『レブロン キス シュガー スクラブ』より、ポケットモンスターの「へんしんが苦手なメタモン！」デザインの限定パッケージを、数量限定で発売します。

■思わず全種類そろえたくなる！ギフトにもぴったりな4種類

『レブロン キス シュガー スクラブ』は、塗るだけで手軽に角質＆保湿ケア（※1）ができる、洗い流さないタイプのリップスクラブ。累計販売個数800万本（※2）を突破した人気リップケアシリーズです。

シュガースクラブが唇の古い角質をやさしくケアしてすべすべに整え、さらに3種類のフルーツオイル（ザクロ種子油、ヨーロッパキイチゴ種子油、ブドウ種子油）が乾燥から唇を守り、しっとりとした潤いを与えます。日中のケアだけでなく、就寝前のナイトケアとして使用するのもおすすめ。いずれのカラーも唇にほとんど色はつかないため、シーンを問わずデイリーに使用できます。

今回の限定コレクションは、「アサイー ベリー」「シュガーミント」「スウィート ゆず」「ピーチ」の4種。パッケージに思わず全種類そろえたくなるような愛らしいメタモンたちをデザインしました。自分へのご褒美にはもちろん、ちょっとしたギフトにもぴったりです。

※1 スクラブにより古い角質をケアすることによる

※2 2018年1月〜2025年12月末時点のレブロン調べ累計出荷本数（全ての展開色を含む）

■商品概要

商品名：レブロン キス シュガー スクラブ

発売日：2026年6月4日

種類：4種（「アサイー ベリー」「シュガーミント」「スウィート ゆず」「ピーチ」）

価格：990円

（フォルサ）