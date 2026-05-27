折りたたみ日傘の“畳むの面倒”を解決！ ヒット作「晴雫」に新モデル登場

Fun Standardが展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、折りたたみ日傘「晴雫 ‐ はれしずく ‐ 」シリーズより、新モデル「形状キープ」手開きタイプを発売しました。

同商品は、“1本完結”の晴雨兼用日傘「晴雫」の新モデル。完全遮光・UVカット100％、UPF50＋、耐水圧10,000mm以上の性能はそのままに、折り目を整えやすい特殊生地を採用しています。

■28,000本売れた“すごい日傘”「晴雫」の新モデル

「晴雫 ‐ はれしずく ‐ 」は、日傘と雨傘を持ち替えない“1本で完結”という発想が支持され、ワンシーズンで28,000本を売り上げた晴雨兼用の折りたたみ日傘。完全遮光・UVカット100％・UPF50＋の高い日傘性能に加え、雨の日にも使える耐水圧10,000mm以上の仕様を備えています。

今回登場した「形状キープ」手開きタイプは、従来の晴雫の性能はそのままに、収納時の使いやすさを見直した新モデル。

特殊な生地と加工により折り目をキープしやすく、傘を閉じたあとに軽く整えるだけで、さっと畳みやすい設計に仕上げました。日差しが強い日も、急な雨の日も、外出先でより快適に使える1本です。

https://www.youtube.com/watch?v=hHfErUKZ4NQ

◇楽天市場でセール開催中

楽天市場では現在、晴雫シリーズで使える1,000円OFFクーポンを配布中。クーポンは、2026年5月17日 11:05から5月29日 13:59まで利用できます。

以下よりクーポンを獲得できます。

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■28,000本売れた“すごい日傘”「晴雫」に新モデルが登場

「晴雫 ‐ はれしずく -」は、完全遮光・UVカット100％、UPF50＋、晴雨兼用仕様を備えた折りたたみ日傘。日傘としての性能はもちろん、雨の日にも使える実用性が支持され、ワンシーズンで28,000本を売り上げました。

今回、シリーズの新モデルとして登場したのが「形状キープ」手開きタイプ。従来モデルで好評だった日傘性能はそのままに、折りたたみ傘を使ううえで気になりやすい“畳みにくさ”に着目しました。

◇折り目が整いやすい「形状キープ」仕様

「形状キープ」手開きタイプは、特殊な生地と加工により、折り目をキープしやすい仕様に仕上げています。傘を閉じたあと、軽く整えるだけでさっと畳みやすく、収納時のストレスを軽減します。

折りたたみ傘は便利な一方で、使用後にきれいに畳むのが面倒に感じられることもあります。新モデルでは、毎日使うものだからこそ、開いたあとの快適さだけでなく、閉じたあとの使いやすさにもこだわりました。

◇完全遮光・UVカット100％、UPF50＋の高い日傘性能

日傘としての性能も、晴雫シリーズならではの高水準を備えています。完全遮光・UVカット100％、UPF50＋の生地を採用し、強い日差しが気になる日の外出をサポートします。

5月から夏にかけて強まる日差し対策として、通勤・通学、買い物、旅行、レジャーなど幅広いシーンで活躍します。

◇雨の日にも使える晴雨兼用仕様

晴雫は、日傘としてだけでなく雨傘としても使える晴雨兼用仕様です。耐水圧10,000mm以上の生地を採用しており、突然の雨にも対応できます。

日傘と雨傘を持ち替えず、晴れの日も雨の日もこれ1本で使える“1本完結”設計が、毎日の外出を快適にします。

◇選べる4色のカラーバリエーション

「形状キープ」手開きタイプは、ベージュ、オフホワイト、パープル×オフホワイト、グレー×オフホワイトの4色展開。

定番の上品カラーから、華やかさのあるバイカラーまで、服装や好みに合わせて選べるラインナップを用意しました。日常使いしやすく、ギフトにも選びやすいカラー展開です。

■商品概要

商品名：晴雫 ‐ はれしずく ‐ 「形状キープ」手開きタイプ

カラー：ベージュ、オフホワイト、パープル×オフホワイト、グレー×オフホワイト

重量：約166g

展開時サイズ：直径 約90cm、弧長 約100cm、親骨 約50cm

収納時サイズ：高さ 約23cm、幅 約4.5cm

機能：完全遮光、UVカット100％、UPF50＋、晴雨兼用、耐水圧10,000mm以上

付属品：傘袋

販売場所：楽天市場、Amazonなど各公式ショップ

※「形状キープ」手開きタイプには、超吸水傘カバーは付属しません。

※形状を完全に保つ機能ではありません。折りたたみをサポートし、手での整えやすさを助ける機能です。

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