YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が「【40代】高見えすると褒められたユニクロ服」を公開しました。動画では、「UNIQLO : C（ユニクロ：シー）」のアイテムを取り上げ、40代・アラフィフ世代に向けた高見えする着こなしのポイントを紹介しています。



今回「大優勝」のアイテムとして紹介されているのは、「サテンオーバーサイズショートブラウス/5分袖（2,990円）」です。ゆかりんさんはダークブラウン（Mサイズ）とベージュ（Lサイズ）を購入し、アクセサリーを合わせた上品なコーディネートを披露しました。



その美しい光沢感から、フォロワーからは「え、ユニクロだったんですか？高見えです！」と驚きの声が寄せられたといいます。「言わなきゃバレない（笑）」と、ブランド名を感じさせないクオリティの高さを評価しています。



一方で、お手入れに関するリアルな注意点にも触れています。「洗濯したらシワになるのでアイロン必須（泣）」と明かしつつも、「アイロンすれば光沢ツヤツヤ」と、ひと手間かけることで美しい質感を保てることを伝えています。



プチプラアイテムを上手く取り入れ、ワンランク上の着こなしに見せるゆかりんさんのアイテム選びの視点は、毎日のコーディネート作りの参考になりそうです。



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