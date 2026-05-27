「ＤｅＮＡ１−７オリックス」（２６日、横浜スタジアム）

２年連続の交流戦開幕投手を任されたオリックス・九里亜蓮投手が、敵地で８回１１５球を投げ１失点。自身３連勝で５勝目をマークした。

「初回に野手が点を取ってくれて、気持ち的に楽に投げることができた。でも、初回に失点したのでそこは反省かなと思います」。大量援護を受け、広島時代以来２年ぶりとなった横浜スタジアムで躍動した。緩急自在の投球術を駆使し、三振の少ない４番・宮崎を３打席連続三振に仕留めるなど７奪三振。失点は初回、内野ゴロの間に許した１点だけだった。

移籍１年目の昨季も６月１０日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）を８回無失点で勝利。登板前は「去年は去年。今年は今年」と話していたが、この日はバッテリーを組んできた捕手の若月がプロ通算１０００試合出場を達成。「勝てて良かった」と記録に花を添え、２年続けてのベイ退治を決めた。

宮城、山下…と故障者続出の先発陣で中６日でローテを守っている。タフネス右腕は「一戦一戦勝つつもりでマウンドに上がっているので、継続してやっていく」と頼もしかった。