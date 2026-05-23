　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※5月22日終値の5月15日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,317銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <5031> モイ　　　　　東証Ｇ　　　152 　　680　 ＳＢＩと資本・業務提携
２. <3905> データセク　　東証Ｇ　　　105　　4800　 ＡＩＤＣ本格化で２７年３月期は営業７倍増益予想に
３. <6659> メディアＬ　　東証Ｓ　　　100　　　66　 中東通信事業者からの大口受注発表を手掛かり視
４. <4392> ＦＩＧ　　　　東証Ｐ 　　96.2　　1785　 台湾企業との先端ＡＩパッケージ検査装置開発で思惑
５. <5484> 東北鋼　　　　東証Ｓ 　　85.6　　4480　 大同特鋼が１株４４９１円でＴＯＢ
６. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ 　　79.5　　3100　 半導体関連
７. <7082> ジモティー　　東証Ｇ 　　60.9　　1416　 ＣＣＣが１株１４２０円で非公開化目的にＴＯＢ実施
８. <3853> アステリア　　東証Ｐ 　　58.1　　2410　 米スペースＸのＩＰＯ申請書類公開が刺激材料に
９. <8152> ソマール　　　東証Ｓ 　　53.0　　8230　 電気自動車関連
10. <9552> クオンツ総研　東証Ｐ 　　51.3 　　932　 ４３０万株を上限とする自社株買いを実施へ
11. <6840> ＡＫＩＢＡ　　東証Ｓ 　　49.7　　1105　 半導体関連
12. <5074> テスＨＤ　　　東証Ｐ 　　49.4　　1191　 第３四半期営業利益が通期計画をほぼ達成
13. <4047> 関電化　　　　東証Ｐ 　　48.3　　3040　 大幅増益や増配計画を材料視
14. <2467> ＶＬＣセキュ　名証Ｎ 　　44.1 　　245　 サイバーセキュリティ関連
15. <2693> ＹＫＴ　　　　東証Ｓ 　　37.7 　　387　 量子コンピューター関連
16. <6579> ログリー　　　東証Ｇ 　　36.5 　　370　
17. <9256> サクシード　　東証Ｇ 　　36.1　　2346　
18. <7072> インテＭ　　　東証Ｇ 　　36.0　　1137　 世界最大級の広告インテリジェンス『Ｂｒｏｗｓｉ』とデータ連携開始
19. <4499> スピー　　　　東証Ｓ 　　35.6　　3485　 仮想通貨関連
20. <4171> グローバルＩ　東証Ｓ 　　35.5　　1674　 ユーザベースによるＴＯＢ価格１６８０円にサヤ寄せ
21. <241A> ＲＯＸＸ　　　東証Ｇ 　　35.1 　　577　 人工知能関連
22. <6976> 太陽誘電　　　東証Ｐ 　　34.6　　9102　
23. <3753> フライト　　　東証Ｓ 　　33.9 　　221　 ２７年３月期は４期ぶり営業黒字転換を計画
24. <3907> シリコンスタ　東証Ｓ 　　33.4　　1270　 人工知能関連
25. <4259> エクサＷｉｚ　東証Ｇ 　　32.5　　1267　 グループ会社が機関投資家データベース管理機能の提供開始
26. <6614> シキノＨＴ　　東証Ｓ 　　32.3　　1085　 商品構成変化による利幅増で２７年３月期営業は黒字浮上へ
27. <6173> アクアライン　東証Ｇ 　　31.8　　　29　
28. <7375> リファバスＧ　東証Ｇ 　　31.8　　2030　 第３四半期大幅増益とバンパープラスチック塗装の高純度再生技術開発を好感
29. <336A> ダイナマップ　東証Ｇ 　　31.3 　　981　 除雪支援システムの出荷が２年で約９倍に
30. <7111> ＩＮＥＳＴ　　東証Ｓ 　　30.3 　　580　 今３月期営業２．４倍増益見通しで小型材料株の面目躍如
31. <3656> ＫＬａｂ　　　東証Ｐ 　　30.2 　　358　 仮想通貨関連
32. <6191> エアトリ　　　東証Ｐ 　　30.0 　　870　 ２６年９月期業績予想の拡大と自社株買い発表を好感
33. <319A> 技術承継機構　東証Ｇ 　　29.2 　17160　 核融合向け超伝導や半導体需要捉え１～３月期営業益３．１倍
34. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　29.1 　57400　 ４～６月期大幅増益予想をポジティブ視
35. <9170> 成友興業　　　名証Ｍ 　　28.5　　5140　 ６月３０日を基準日に１株を３株に株式分割へ
36. <7600> 日本ＭＤＭ　　東証Ｐ 　　28.4 　　809　 非公開化も含めて検討しているが決定した事実はないとコメント
37. <2874> ヨコレイ　　　東証Ｐ 　　27.0　　2519　 通期業績予想を上方修正
38. <3687> Ｆスターズ　　東証Ｐ 　　26.8　　1970　 米国では政府が量子コンピュータ関連企業に出資と
39. <9369> キユソ流通　　東証Ｓ 　　26.4　　3585　
40. <6518> 三相電機　　　東証Ｓ 　　25.5　　2384　 半導体製造装置関連
41. <4208> ＵＢＥ　　　　東証Ｐ 　　25.5　　2992　 今期増配予想で還元姿勢を評価
42. <9903> カンセキ　　　東証Ｓ 　　25.4　　1164　
43. <6864> エヌエフＨＤ　東証Ｓ 　　25.3　　1833　 蓄電池関連
44. <6098> リクルート　　東証Ｐ 　　25.1　　9789　 今期ガイダンスは市場予想を大きく上振れ
45. <290A> Ｓｙｎｓ　　　東証Ｇ 　　25.0　　1813　 海外展開評価で国内大手証券は目標株価を引き上げ
46. <7320> Ｓｏｌｖｖｙ　東証Ｇ 　　24.9　　1858　 ジャックスと資本・業務提携に向け基本合意
47. <7067> ブランドＴ　　東証Ｇ 　　24.9　　1140　 自社株買いの実施を発表
48. <4175> コリー　　　　東証Ｇ 　　24.6　　2082　 『ディズニー　スパークリンク・スターズ』のパブリッシャーを担当か
49. <4543> テルモ　　　　東証Ｐ 　　24.5　2393.5　 ２７年３月期は連続最高益更新予想で評価
50. <7318> セレンＨＤ　　東証Ｇ 　　24.4　　2344　 26年3月期は大幅増収増益

株探ニュース