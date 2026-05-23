週間ランキング【値上がり率】 (5月22日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※5月22日終値の5月15日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,317銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <5031> モイ 東証Ｇ 152 680 ＳＢＩと資本・業務提携
２. <3905> データセク 東証Ｇ 105 4800 ＡＩＤＣ本格化で２７年３月期は営業７倍増益予想に
３. <6659> メディアＬ 東証Ｓ 100 66 中東通信事業者からの大口受注発表を手掛かり視
４. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ 96.2 1785 台湾企業との先端ＡＩパッケージ検査装置開発で思惑
５. <5484> 東北鋼 東証Ｓ 85.6 4480 大同特鋼が１株４４９１円でＴＯＢ
６. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 79.5 3100 半導体関連
７. <7082> ジモティー 東証Ｇ 60.9 1416 ＣＣＣが１株１４２０円で非公開化目的にＴＯＢ実施
８. <3853> アステリア 東証Ｐ 58.1 2410 米スペースＸのＩＰＯ申請書類公開が刺激材料に
９. <8152> ソマール 東証Ｓ 53.0 8230 電気自動車関連
10. <9552> クオンツ総研 東証Ｐ 51.3 932 ４３０万株を上限とする自社株買いを実施へ
11. <6840> ＡＫＩＢＡ 東証Ｓ 49.7 1105 半導体関連
12. <5074> テスＨＤ 東証Ｐ 49.4 1191 第３四半期営業利益が通期計画をほぼ達成
13. <4047> 関電化 東証Ｐ 48.3 3040 大幅増益や増配計画を材料視
14. <2467> ＶＬＣセキュ 名証Ｎ 44.1 245 サイバーセキュリティ関連
15. <2693> ＹＫＴ 東証Ｓ 37.7 387 量子コンピューター関連
16. <6579> ログリー 東証Ｇ 36.5 370
17. <9256> サクシード 東証Ｇ 36.1 2346
18. <7072> インテＭ 東証Ｇ 36.0 1137 世界最大級の広告インテリジェンス『Ｂｒｏｗｓｉ』とデータ連携開始
19. <4499> スピー 東証Ｓ 35.6 3485 仮想通貨関連
20. <4171> グローバルＩ 東証Ｓ 35.5 1674 ユーザベースによるＴＯＢ価格１６８０円にサヤ寄せ
21. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ 35.1 577 人工知能関連
22. <6976> 太陽誘電 東証Ｐ 34.6 9102
23. <3753> フライト 東証Ｓ 33.9 221 ２７年３月期は４期ぶり営業黒字転換を計画
24. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ 33.4 1270 人工知能関連
25. <4259> エクサＷｉｚ 東証Ｇ 32.5 1267 グループ会社が機関投資家データベース管理機能の提供開始
26. <6614> シキノＨＴ 東証Ｓ 32.3 1085 商品構成変化による利幅増で２７年３月期営業は黒字浮上へ
27. <6173> アクアライン 東証Ｇ 31.8 29
28. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ 31.8 2030 第３四半期大幅増益とバンパープラスチック塗装の高純度再生技術開発を好感
29. <336A> ダイナマップ 東証Ｇ 31.3 981 除雪支援システムの出荷が２年で約９倍に
30. <7111> ＩＮＥＳＴ 東証Ｓ 30.3 580 今３月期営業２．４倍増益見通しで小型材料株の面目躍如
31. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ 30.2 358 仮想通貨関連
32. <6191> エアトリ 東証Ｐ 30.0 870 ２６年９月期業績予想の拡大と自社株買い発表を好感
33. <319A> 技術承継機構 東証Ｇ 29.2 17160 核融合向け超伝導や半導体需要捉え１～３月期営業益３．１倍
34. <285A> キオクシア 東証Ｐ 29.1 57400 ４～６月期大幅増益予想をポジティブ視
35. <9170> 成友興業 名証Ｍ 28.5 5140 ６月３０日を基準日に１株を３株に株式分割へ
36. <7600> 日本ＭＤＭ 東証Ｐ 28.4 809 非公開化も含めて検討しているが決定した事実はないとコメント
37. <2874> ヨコレイ 東証Ｐ 27.0 2519 通期業績予想を上方修正
38. <3687> Ｆスターズ 東証Ｐ 26.8 1970 米国では政府が量子コンピュータ関連企業に出資と
39. <9369> キユソ流通 東証Ｓ 26.4 3585
40. <6518> 三相電機 東証Ｓ 25.5 2384 半導体製造装置関連
41. <4208> ＵＢＥ 東証Ｐ 25.5 2992 今期増配予想で還元姿勢を評価
42. <9903> カンセキ 東証Ｓ 25.4 1164
43. <6864> エヌエフＨＤ 東証Ｓ 25.3 1833 蓄電池関連
44. <6098> リクルート 東証Ｐ 25.1 9789 今期ガイダンスは市場予想を大きく上振れ
45. <290A> Ｓｙｎｓ 東証Ｇ 25.0 1813 海外展開評価で国内大手証券は目標株価を引き上げ
46. <7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東証Ｇ 24.9 1858 ジャックスと資本・業務提携に向け基本合意
47. <7067> ブランドＴ 東証Ｇ 24.9 1140 自社株買いの実施を発表
48. <4175> コリー 東証Ｇ 24.6 2082 『ディズニー スパークリンク・スターズ』のパブリッシャーを担当か
49. <4543> テルモ 東証Ｐ 24.5 2393.5 ２７年３月期は連続最高益更新予想で評価
50. <7318> セレンＨＤ 東証Ｇ 24.4 2344 26年3月期は大幅増収増益
株探ニュース
※5月22日終値の5月15日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,317銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <5031> モイ 東証Ｇ 152 680 ＳＢＩと資本・業務提携
２. <3905> データセク 東証Ｇ 105 4800 ＡＩＤＣ本格化で２７年３月期は営業７倍増益予想に
３. <6659> メディアＬ 東証Ｓ 100 66 中東通信事業者からの大口受注発表を手掛かり視
４. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ 96.2 1785 台湾企業との先端ＡＩパッケージ検査装置開発で思惑
５. <5484> 東北鋼 東証Ｓ 85.6 4480 大同特鋼が１株４４９１円でＴＯＢ
６. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 79.5 3100 半導体関連
７. <7082> ジモティー 東証Ｇ 60.9 1416 ＣＣＣが１株１４２０円で非公開化目的にＴＯＢ実施
８. <3853> アステリア 東証Ｐ 58.1 2410 米スペースＸのＩＰＯ申請書類公開が刺激材料に
９. <8152> ソマール 東証Ｓ 53.0 8230 電気自動車関連
10. <9552> クオンツ総研 東証Ｐ 51.3 932 ４３０万株を上限とする自社株買いを実施へ
11. <6840> ＡＫＩＢＡ 東証Ｓ 49.7 1105 半導体関連
12. <5074> テスＨＤ 東証Ｐ 49.4 1191 第３四半期営業利益が通期計画をほぼ達成
13. <4047> 関電化 東証Ｐ 48.3 3040 大幅増益や増配計画を材料視
14. <2467> ＶＬＣセキュ 名証Ｎ 44.1 245 サイバーセキュリティ関連
15. <2693> ＹＫＴ 東証Ｓ 37.7 387 量子コンピューター関連
16. <6579> ログリー 東証Ｇ 36.5 370
17. <9256> サクシード 東証Ｇ 36.1 2346
18. <7072> インテＭ 東証Ｇ 36.0 1137 世界最大級の広告インテリジェンス『Ｂｒｏｗｓｉ』とデータ連携開始
19. <4499> スピー 東証Ｓ 35.6 3485 仮想通貨関連
20. <4171> グローバルＩ 東証Ｓ 35.5 1674 ユーザベースによるＴＯＢ価格１６８０円にサヤ寄せ
21. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ 35.1 577 人工知能関連
22. <6976> 太陽誘電 東証Ｐ 34.6 9102
23. <3753> フライト 東証Ｓ 33.9 221 ２７年３月期は４期ぶり営業黒字転換を計画
24. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ 33.4 1270 人工知能関連
25. <4259> エクサＷｉｚ 東証Ｇ 32.5 1267 グループ会社が機関投資家データベース管理機能の提供開始
26. <6614> シキノＨＴ 東証Ｓ 32.3 1085 商品構成変化による利幅増で２７年３月期営業は黒字浮上へ
27. <6173> アクアライン 東証Ｇ 31.8 29
28. <7375> リファバスＧ 東証Ｇ 31.8 2030 第３四半期大幅増益とバンパープラスチック塗装の高純度再生技術開発を好感
29. <336A> ダイナマップ 東証Ｇ 31.3 981 除雪支援システムの出荷が２年で約９倍に
30. <7111> ＩＮＥＳＴ 東証Ｓ 30.3 580 今３月期営業２．４倍増益見通しで小型材料株の面目躍如
31. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ 30.2 358 仮想通貨関連
32. <6191> エアトリ 東証Ｐ 30.0 870 ２６年９月期業績予想の拡大と自社株買い発表を好感
33. <319A> 技術承継機構 東証Ｇ 29.2 17160 核融合向け超伝導や半導体需要捉え１～３月期営業益３．１倍
34. <285A> キオクシア 東証Ｐ 29.1 57400 ４～６月期大幅増益予想をポジティブ視
35. <9170> 成友興業 名証Ｍ 28.5 5140 ６月３０日を基準日に１株を３株に株式分割へ
36. <7600> 日本ＭＤＭ 東証Ｐ 28.4 809 非公開化も含めて検討しているが決定した事実はないとコメント
37. <2874> ヨコレイ 東証Ｐ 27.0 2519 通期業績予想を上方修正
38. <3687> Ｆスターズ 東証Ｐ 26.8 1970 米国では政府が量子コンピュータ関連企業に出資と
39. <9369> キユソ流通 東証Ｓ 26.4 3585
40. <6518> 三相電機 東証Ｓ 25.5 2384 半導体製造装置関連
41. <4208> ＵＢＥ 東証Ｐ 25.5 2992 今期増配予想で還元姿勢を評価
42. <9903> カンセキ 東証Ｓ 25.4 1164
43. <6864> エヌエフＨＤ 東証Ｓ 25.3 1833 蓄電池関連
44. <6098> リクルート 東証Ｐ 25.1 9789 今期ガイダンスは市場予想を大きく上振れ
45. <290A> Ｓｙｎｓ 東証Ｇ 25.0 1813 海外展開評価で国内大手証券は目標株価を引き上げ
46. <7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東証Ｇ 24.9 1858 ジャックスと資本・業務提携に向け基本合意
47. <7067> ブランドＴ 東証Ｇ 24.9 1140 自社株買いの実施を発表
48. <4175> コリー 東証Ｇ 24.6 2082 『ディズニー スパークリンク・スターズ』のパブリッシャーを担当か
49. <4543> テルモ 東証Ｐ 24.5 2393.5 ２７年３月期は連続最高益更新予想で評価
50. <7318> セレンＨＤ 東証Ｇ 24.4 2344 26年3月期は大幅増収増益
株探ニュース