5月20日、今をときめく超人気女優の初ロマンスが飛び出した――。

「女性セブンプラス」が、女優・出口夏希（24）と俳優・伊藤健太郎（28）の熱愛をスクープしたのだ。記事によると、伊藤が元カノとの破局後に、かつて映画で共演した出口にアプローチし、半年ほど前から交際しているという。伊藤の自宅マンションに出入りする出口の姿も写真つきで報じていた。

抜群の透明感と高い演技力で、放送中の“月9”『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）をはじめ、数々の話題作やCMにひっぱりだこの出口に熱愛が報じられるのは今回が初。また相手が、人気絶頂の’20年にひき逃げ事件を起こし（後に不起訴処分）、仕事を軒並み失うも、俳優として見事カムバックを果たした伊藤とあって、SNS上では2人のロマンスに驚く声が相次いだ。

さらに、2人の交際に驚きを覚える人が多い背景には、伊藤の“元カノ”の存在もあるという。

「伊藤さんは女優の山本舞香さん（28）と’19年10月ごろから交際をスタートさせ、ひき逃げ事件を機に破局したのですが、その後も何度か元サヤに戻ったり、また別れたりを繰り返しました。その後、山本さんは’24年7月にロックバンド『MY FIRST STORY』のボーカル・Hiroさん（32）との交際が報じられ、同年10月に結婚を発表しました。

また、山本さんはデビュー時から’24年7月末まで有名プロダクションの『インセント』に所属していましたが、実は出口さんも同じ事務所に所属する後輩。別の事務所に移籍した後も山本さんは出口さんのインスタグラムの投稿にいいね！を押すなど、目をかけていたようでした」（芸能関係者）

しかし、元カレ・伊藤とかつての後輩である出口の熱愛報道を機に、山本のインスタグラムをチェックしてみると、消えていたものが――。

「’19年3月末の投稿で、山本さんは大型ファッションイベントに出演した際の舞台裏として、出口さんとの2ショットをアップしていました。山本さんの手に、密着した出口さんが顎を乗せるという非常に仲睦まじいものでした。このときはまだ出口さんは今ほど知られた存在ではなかったため、山本さんの投稿で知った人も多く、“この美少女は誰！”と大きな話題になりました。

出口さんを世間に大きく知らしめた投稿だったのですが、なぜかいつの間にか削除されていたんです。今回の熱愛報道を機に削除されたのかは定かではありませんが、インスタグラムの投稿を整理することは誰にでもありますしね。出口さんへのいいね！は取り消してませんし、山本さんはもうHiroさんとの家庭があるので、気にもとめていないとは思いますが……」（前出・芸能関係者）