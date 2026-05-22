プロの技で劇的変化！洗面所と玄関が見違える「1DAYお片づけ」密着
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が「1日で家が変わる！洗面所・玄関のビフォーアフター密着｜プロの片付け現場・後編」を公開しました。動画では、整理収納アドバイザーの安田みらいさんらが、4人家族が住む4LDKの戸建てを舞台に、玄関と洗面所の「1DAYお片づけ」を行う様子に密着しています。
動画前半では、モノが溢れ返った玄関と洗面所の片付けにそれぞれのアドバイザーが取り掛かります。玄関では、棚に無造作に置かれていた防災備蓄やキャンプ用品を全て出し、不要な空き箱などを徹底的に選別。安田さんは「細かい物とかは隠しちゃってもいいかも」「段ボールは隠せるようにしていきたい」と、見栄えを意識した収納計画を立てていきます。さらに、玄関横のクローゼットでは、上部のデッドスペースに突っ張り棚を設置して収納力を底上げする工夫も披露されています。
一方、洗面所では河原林はるかさんが、使っていない古い洗剤や掃除グッズを仕分け。「棚の上のものをなるべく下に入れて、フラットにしていけるようにしたい」と語り、洗面台下や引き出しの空間をフル活用して日用品のストックを収めていきます。さらに、パパの衣服が無造作に積まれていたオープン棚には引き出し式の収納ケースを複数追加し、アイテムごとに分類することで使いやすさを大幅に向上させました。
動画の終盤では、劇的なビフォーアフターが公開されました。すっきりと片付いた空間を前に、依頼者は「めっちゃすごくて、自分の家じゃないみたいです」と喜びの声を上げています。プロならではの視点と鮮やかな手口は、自宅の収納を見直す際の大きなヒントになりそうです。
動画前半では、モノが溢れ返った玄関と洗面所の片付けにそれぞれのアドバイザーが取り掛かります。玄関では、棚に無造作に置かれていた防災備蓄やキャンプ用品を全て出し、不要な空き箱などを徹底的に選別。安田さんは「細かい物とかは隠しちゃってもいいかも」「段ボールは隠せるようにしていきたい」と、見栄えを意識した収納計画を立てていきます。さらに、玄関横のクローゼットでは、上部のデッドスペースに突っ張り棚を設置して収納力を底上げする工夫も披露されています。
一方、洗面所では河原林はるかさんが、使っていない古い洗剤や掃除グッズを仕分け。「棚の上のものをなるべく下に入れて、フラットにしていけるようにしたい」と語り、洗面台下や引き出しの空間をフル活用して日用品のストックを収めていきます。さらに、パパの衣服が無造作に積まれていたオープン棚には引き出し式の収納ケースを複数追加し、アイテムごとに分類することで使いやすさを大幅に向上させました。
動画の終盤では、劇的なビフォーアフターが公開されました。すっきりと片付いた空間を前に、依頼者は「めっちゃすごくて、自分の家じゃないみたいです」と喜びの声を上げています。プロならではの視点と鮮やかな手口は、自宅の収納を見直す際の大きなヒントになりそうです。
YouTubeの動画内容
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