歌手の矢井田瞳が２１日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演し、意外な交友関係を明かした。

オール巨人と年賀状を交換する仲で、南海キャンディーズの山里亮太は関西大の同級生、麒麟・田村裕はバイトが隣だった…と人気芸人との交遊録を語った矢井田。

また「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」として活動し、アメリカンフットボール選手としても活躍した元「ブリリアン」のコージが自身のパーソナルトレーナーを務めていると明かし、スタジオは「そうなんだ〜」「え〜」「コージ元気？」と驚きの声が上がった。

矢井田は「パーソナルトレーニングを約１年ぐらい通ってるんですけど、先生がコージさん」と説明。「私のライブにブルゾンちえみさんが見に来てくれて。しおりちゃんが見に来てくれて、コージさんを紹介してくれて」と「ブルゾンちえみ」として活動していたタレント・藤原しおりから紹介されたそうで「すごい優しく丁寧に教えてくれるので、つらいとき、心折れそうなときも頑張れる感じ」と話していた。

藤原は２０１６年にユニット「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」を結成してブレイク。２０年３月に所属事務所を退社し、イタリアへ留学することと、本名で活動することを発表した。コージは、相方のダイキと活動した「ブリリアン」を２０年２月に解散後、アメリカンフットボールの日本社会人Ｘリーグ「ｏｔｏｎａｒｉ福岡ＳＵＮＳ」でプレー。現在はパーソナルジム経営と俳優活動などを行っている。