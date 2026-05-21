【ノジマオンライン：Nintendo Switch 2＋ゲームソフトセット】 5月21日 販売再開

ノジマオンラインにて、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」とゲームソフトのセット商品が販売再開している。

今回ノジマオンラインのシルバー会員以上を対象に、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」とゲームソフトのセット商品を販売再開しており、ゲームソフトのラインナップには「スーパーマリオブラザーズ ワンダーNintendo Switch 2 Edition みんなでリンリンパーク」「マリオカート ワールド」「桃太郎電鉄2」「ドンキーコング バナンザ」「カービィのエアライダー」「スーパー マリオパーティ ジャンボリー」「ぽこ あ ポケモン」「マリオテニス フィーバー」などが用意されている。

なお注意事項として、本販売の制限となる会員ランクは「ノジマオンライン」となっており、ノジマ店舗の会員ランクとは異なっているほか、購入制限として、仕様違いも含めて1家族あたり1台限りとなっている。

□ノジマオンライン「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）＋ゲームソフトセット」販売商品一覧のページ

5月21日13時ごろの販売状況

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