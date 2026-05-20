81ºÐ¡¢¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¤¬2027Ç¯¤Ç¤Î¥Ä¥¢ー°úÂà¤ò¼¨º¶¡¡´°Á´°úÂà¤ÏÈÝÄê
¡¡²Î¼ê¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¡Ê81¡Ë¤¬¡¢Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢ー³èÆ°¤ò¶á¤¯½ª¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï2024Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡ÖOne Last Time¡×¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÊÆ¹ñ¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¬¤Ã¤Ä¤ê¸½Ìò¡ª¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¥Ä¥¢ー¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢O2¤â²ó¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤Ö¤óºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ºÇ¸å¤Î±Ñ¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖO2¡×¤Ï¡¢Ìó2Ëü¿Í¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ê¥í¥ó¥É¥ó¤Î¡ÖO2¥¢¥êー¥Ê¡×¤ò»Ø¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢2027Ç¯¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2024Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ï¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î³èÆ°¤¬¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´°Á´°úÂà¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë