栃木県で住人が殺害され、20代の夫婦と少年4人が逮捕された強盗殺人事件について、6人は事件当日、高速道路のサービスエリアで打ち合わせをしていたとみられることが分かりました。

■“指示役”夫婦と事件前から接点の高校生も

女性が胸などを深く刺され殺害された事件。ほかにも20か所以上の切り傷や殴られた痕などがあったといいます。

強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と、妻の美結容疑者（25）、実行役とみられる16歳の高校生4人。

新たに、事件当時、容疑者夫婦が高校生らにリアルタイムで指示を出していたとみられることが分かりました。

今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されました。

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実行役とみられる4人のうち、指示役とみられる竹前夫婦と事件前から接点があったのが、2番目に逮捕された高校生B。この少年が、高校生Aと高校生Cを事件に勧誘したとみられ、実行役の中心的な立場とみられています。

そして事件当日、事前に集まったという6人。捜査関係者への取材で、集まった場所が高速道路のサービスエリアとみられることが、新たに分かりました。そこで、事件の具体的な計画を打ち合わせていたとみられます。

■バール…夫婦が高校生らに渡したか

竹前容疑者夫婦は、高校生Bにナンバープレートが付け替えられた白い高級外車を貸しました。高校生らはこの車に乗って現場に行ったとみられます。

事件があった直後、現場付近では手にバールのようなものを持った不審な人物が目撃されていましたが、事件に使われたとみられるバールは夫婦が高校生らに渡したとみられています。

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その頃、竹前容疑者夫婦は栃木県内にいて、アプリを使って少年らにリアルタイムで指示を出していたとみられることが分かったのです。

捜査関係者によりますと、住宅に押し入ったのは高校生3人で、残りの1人は見張り役だった可能性があるといいます。

逮捕された高校生の一部は「夫婦から指示を受けていた。“やらなければ家族や友達を殺す”などと言われた」と話しているということです。

■卒業文集に「相手を大切にするということは…」

竹前海斗容疑者夫婦は、神奈川県横浜市のアパートで生後7か月の娘と暮らしていました。

妻の美結容疑者が幼少期を過ごしたのは、長野市です。

子どもの頃の美結容疑者を知る人

「すごい利発そうな、あか抜けているというか、ちょっと凜としているというか。すごいやんちゃという感じはしない。普通だったんじゃないかな」

小学校時代の卒業文集

「相手を大切にするということは、相手を傷つけない言葉を使ったり行動したりすることです」

そうつづっていた少女が大人になり、人を傷つける事件に関与してしまったのでしょうか。

■事件前に逮捕の41歳男、下見や準備か

一方、事件と関係する可能性のある新たな事実も明らかになりました。

事件の1週間ほど前、事件現場周辺で撮影された映像には、不審な黒い軽自動車と原付きバイクがあたりを行ったり来たりする様子が映っています。

翌日、富山さんの親族からの通報を受け、警察がこの車と同じとみられる不審車両を発見。運転手は逃走したものの、警察は盗品のナンバーをつけた車両に乗っていた疑いで、同乗していた渡辺昌英容疑者（41）を逮捕していました。

捜査関係者によりますと、渡辺容疑者は「闇バイトだった」と話しているといいます。闇バイトに応募し、富山さんの家を標的とした窃盗などの下見や準備をしていたとみられるのです。

竹前容疑者夫婦のさらに上の立場の指示役がいる可能性がある今回の事件。警察は、そうした指示役が渡辺容疑者の逮捕を受けて、高校生グループに犯行を指示した可能性も視野に捜査しています。