²¿»þ´Ö¤âÂ³¤¯Éã¤«¤é¤ÎÀâ¶µ¡ÄÊì¿Æ¤ò²ÈÄí¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤¿¡È¥â¥é¥Ï¥é¡É¤Î¼ÂÂÖ¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡Ï·¤¤¤¿¿Æ¤È¤ÎÎ¹¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÎ¹¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Âº¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¾®Ä»¤ò¤Ä¤ì¤ÆÎ¹¤Ë¤Ç¤ë¡Ù¡ÊÀÖ²Æ/¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¡£
¡¡Ãø¼Ô¤ÎÀÖ²Æ¤µ¤ó¤ÏÇ¯¤ËÊ£¿ô²ó¤â¹ñÆâ³°¤ò¤Ò¤È¤êÎ¹¤¹¤ë¡¢Î¹¤Î¥×¥í¡£ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤È¤ÎÄ¹´üÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ÀÖ²Æ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï²¿½½Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢É×¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤ËÂÑ¤¨¡¢¡È²ÈÄí¡É¤È¤¤¤¦Ä»¤«¤´¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿½÷À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ãø¼Ô¤ÏÊì¿Æ¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤ÊÎ¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç¹Í¤¨¡¢·è¹Ô¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤ªÉã¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼Â²È¤ÇÊë¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢ÀÖ²Æ¤µ¤ó¤â¤ªÉã¤µ¤Þ¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÖ²Æ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÖ²Æ¡Ë¡§¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤äÄï¤¿¤Á¤â¡¢²¿»þ´Ö¤âÂ³¤¯Àâ¶µ¤ò¼õ¤±¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Àº¿À°åÎÅ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Éã¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÉã°Ê³°¤Î²ÈÂ²Á´°÷¤¬¥â¥é¥Ï¥é¤ÇÀº¿À¤òÉÂ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Àâ¶µ¤¬²¿»þ´Ö¤â¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¿É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÖ²Æ¡§¹õÈÄ¤ò°ú¤Ã¤«¤¯²»¤òÂç²»¶Á¤ÇÄ°¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ²÷´¶¤ò¤´ÁÛÁü¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡£¹¬¤¤¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊË½ÎÏ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÉã¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃÏÍë¸¶¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©»öÃæ¤ä¿çÌ²Ãæ¤â¡¢¿´¤¬µÙ¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òºîÉÊ¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
ÀÖ²Æ¡§ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Éã¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸½¾Ý¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¿ÍÊªÂ¤·¿¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¼ç¼´¤¬²ÈÉãÄ¹À©¤äÀº¿ÀÉÂÍý¡¢¼«¸Ê°¦À¿Í³Ê¾ã³²¤ÎÏÃÂê¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êì¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤È¤¤¤¦¼´¤Ë¥Ö¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡½¡½¤ªÉã¤µ¤Þ¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤«¤é¤ªÊì¤µ¤Þ¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÖ²Æ¡§Êì¤¬²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ìµ»ö¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Èµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÄÌÄ¢¤È°õ´Õ¤ò¡¢¤³¤Ã¤½¤êÊì¤Î¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸å¤Ë¡¢Êì¤«¤éÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ä¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸ÅÀîÍ¡¹á