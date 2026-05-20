ReFa(リファ)×MISAMOの特別企画が5月20日より銀座で開催！限定フォトやヘアアレンジなど「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」体験コンテンツを紹介
株式会社MTGが展開する美容ブランド「ReFa(リファ)」は、旗艦店「ReFa GINZA」で、特別企画「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」を2026年5月20日(水)から、期間限定で開催する。
【写真】MISAMOからの来場者へのメッセージ
本企画は、世界的に活躍するガールズグループTWICEの日本人メンバー・MINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOを迎え、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクトの一環。会場では、ReFaが提案する美の世界観を体感できる特別な空間をはじめ、オリジナルフォトプリント機による撮影体験や来場者限定特典など、多彩なコンテンツが展開される。
※会場内コンテンツは予告なく変更する可能性あり。
※本人の登壇はありません。
■「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」開催概要
・場所：ReFa GINZA(東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE)
・開催期間：2026年5月20日〜
・プレオープン期間：5月20日〜5月29日(金)
・グランドオープン期間：5月30日(土)〜
※プレオープン期間は顧客優先枠。詳細は特設ページにて要確認
・営業時間：平日11時〜20時(最終入店19時30分)、休日10時〜20時(最終入店19時30分)
■「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」の体験コンテンツ詳細
会場では、ReFaとMISAMOが表現する美の世界観を体感できる特別な空間のもと、さまざまなコンテンツが展開される。
MISAMOと一緒に撮影しているかのようなオリジナルフレームを使用したフォトプリント機による、本イベント限定の撮影体験も楽しめる。来場者には先着でエムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色のリボンをランダムでプレゼント(数量限定、なくなり次第終了)。
※会場内コンテンツは予告なく変更する可能性あり。
■限定フォトウォール／メッセージポスト
MISAMOからの来場者へのメッセージや、サイン入りコンテンツを展示した本企画限定のフォトウォールを設置。来場者自身が投稿できるメッセージポストも用意されている。
■商品展示・予約／タッチ＆トライ プロのスタイリストによるヘアアレンジ体験
新カラー商品や予約可能商品をショーケースにて展示。一部商品は実際に試すことができる。プロのスタイリストによるヘアアレンジ体験(事前予約制)を通じて、製品の魅力を体感できる。
■新ビジュアル／ムービー先行公開
新ビジュアルおよびムービーを公開。会場のみで視聴できる限定メイキングムービー(フルver.)も披露される。
■MISAMOプロフィール
「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」という意味をもつ、アジアNo.1最強ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMO。
2023年7月、ミニアルバム『Masterpiece』で日本デビュー。同年12月、第74回NHK紅白歌合戦に初出場。2024年11月、2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』をリリースし、初の日本ドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」をベルーナドーム、京セラドーム大阪、東京ドームで開催。計6日間で約25万人を動員し、女性アーティスト最速の東京ドーム公演実施記録を塗り替えた。2026年2月、『Masterpiece』、『HAUTE COUTURE』に続く、MISAMOの3部作の最終章を飾る作品として、日本1stアルバム『PLAY』をリリース。
■「ReFa BEAUTY SHOWCASE」について
ReFa BEAUTY SHOWCASEは、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクト。トータルヘアケアの視点から、新商品やカラーバリエーションをはじめとするさまざまなアイテム・コンテンツを通じて、多様な美しさとその体験価値を提案する。楽しみながら自分らしいスタイルを見つけ、持つたびに気分が高まり、使うたびに高揚感をもたらすことで、日々のヘアケアをより豊かにする新たな美容体験を創出し、ヘアケアの可能性を広げていく。
■「ReFa」ブランドについて
ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣を提案するビューティーブランド。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていく。
話題のユニット・MISAMOとReFaが織り成す美の世界観。ReFa GINZAで、MISAMOと一緒に自分らしい美を再発見してみてはいかがだろうか。
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【写真】MISAMOからの来場者へのメッセージ
本企画は、世界的に活躍するガールズグループTWICEの日本人メンバー・MINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOを迎え、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクトの一環。会場では、ReFaが提案する美の世界観を体感できる特別な空間をはじめ、オリジナルフォトプリント機による撮影体験や来場者限定特典など、多彩なコンテンツが展開される。
※本人の登壇はありません。
■「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」開催概要
・場所：ReFa GINZA(東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE)
・開催期間：2026年5月20日〜
・プレオープン期間：5月20日〜5月29日(金)
・グランドオープン期間：5月30日(土)〜
※プレオープン期間は顧客優先枠。詳細は特設ページにて要確認
・営業時間：平日11時〜20時(最終入店19時30分)、休日10時〜20時(最終入店19時30分)
■「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」の体験コンテンツ詳細
会場では、ReFaとMISAMOが表現する美の世界観を体感できる特別な空間のもと、さまざまなコンテンツが展開される。
MISAMOと一緒に撮影しているかのようなオリジナルフレームを使用したフォトプリント機による、本イベント限定の撮影体験も楽しめる。来場者には先着でエムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色のリボンをランダムでプレゼント(数量限定、なくなり次第終了)。
※会場内コンテンツは予告なく変更する可能性あり。
■限定フォトウォール／メッセージポスト
MISAMOからの来場者へのメッセージや、サイン入りコンテンツを展示した本企画限定のフォトウォールを設置。来場者自身が投稿できるメッセージポストも用意されている。
■商品展示・予約／タッチ＆トライ プロのスタイリストによるヘアアレンジ体験
新カラー商品や予約可能商品をショーケースにて展示。一部商品は実際に試すことができる。プロのスタイリストによるヘアアレンジ体験(事前予約制)を通じて、製品の魅力を体感できる。
■新ビジュアル／ムービー先行公開
新ビジュアルおよびムービーを公開。会場のみで視聴できる限定メイキングムービー(フルver.)も披露される。
■MISAMOプロフィール
「いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる」という意味をもつ、アジアNo.1最強ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMO。
2023年7月、ミニアルバム『Masterpiece』で日本デビュー。同年12月、第74回NHK紅白歌合戦に初出場。2024年11月、2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』をリリースし、初の日本ドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”」をベルーナドーム、京セラドーム大阪、東京ドームで開催。計6日間で約25万人を動員し、女性アーティスト最速の東京ドーム公演実施記録を塗り替えた。2026年2月、『Masterpiece』、『HAUTE COUTURE』に続く、MISAMOの3部作の最終章を飾る作品として、日本1stアルバム『PLAY』をリリース。
■「ReFa BEAUTY SHOWCASE」について
ReFa BEAUTY SHOWCASEは、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクト。トータルヘアケアの視点から、新商品やカラーバリエーションをはじめとするさまざまなアイテム・コンテンツを通じて、多様な美しさとその体験価値を提案する。楽しみながら自分らしいスタイルを見つけ、持つたびに気分が高まり、使うたびに高揚感をもたらすことで、日々のヘアケアをより豊かにする新たな美容体験を創出し、ヘアケアの可能性を広げていく。
■「ReFa」ブランドについて
ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣を提案するビューティーブランド。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていく。
話題のユニット・MISAMOとReFaが織り成す美の世界観。ReFa GINZAで、MISAMOと一緒に自分らしい美を再発見してみてはいかがだろうか。
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