女優の音無美紀子（76）が20日、インスタグラムを更新。夫の俳優村井國夫（81）の兄が亡くなったことを報告した。

音無は「村井には、三人の兄貴と一人の姉がいて、國夫は末っ子。正確には一番上に一歳で亡くなった姉がいるので、六人兄妹の末っ子ということになります」と村井兄弟について説明。「私が村井家に嫁いでから50年の間に、長兄、次兄、姉をお見送りし、兄弟二人になったと寂しい思いをしておりましたが、先日、その最後の兄が天に召され、とうとう、村井家は81才の國夫だけになってしまいました」と明かした。

村井の5歳年上だという三兄について「若いときは俳優を目指し、文学座で芝居をやっていたこともあって、國夫とは一番話も合うし、力にもなってくれた兄。俳優をやめて福岡で起業し、実業家として頑張っておりました」と経歴を紹介。「『ああ、とうとう一人になってしまったな』と、とても寂しそうです」と村井の様子を記すとともに、「私も寂しいです」とつづった。

83年5月3日の日付が入った村井兄弟の写真などもアップ。「一番右から國夫、章平兄、新聞記者だった長兄 次兄も共同通信の海外記者。みんな素敵。劇団時代のかっこいい兄の写真も」としのび、「兄たちの希望の星、國夫。まだまだ元気だ！兄貴の分まで生き抜いて」と夫へのメッセージとともに「お兄様、ありがとうございました」と悼んだ。