ゴンチャ新作はシャインマスカット！“ぷるシャキ”食感も楽しいドリンク4種類♪《5/21全店スタート》

「ゴンチャ」から毎年人気のシャインマスカットドリンクが登場するよー！

【写真】「ゴンチャ」新作はシャインマスカット！《先行販売中！》

2026年5月21日（木）から始まるのは、みずみずしいシャインマスカットのおいしさをぎゅっと詰め込んだデザートティー「SHINEシャインマスカット」。

今年で4年目を迎えるシャインマスカットのデザートディー。

ちょっぴりリニューアルした今年のポイントは？販売店舗は？などなど、気になる内容をご紹介します。

ゴンチャの新作デザートティー「SHINEシャインマスカット」

フルーツと相性抜群の「阿里山ウーロンティー」をベースとしたデザートティー。

シャインマスカットの甘さとさわやかな香りはもちろん、フルーティーなお茶の風味もしっかりと感じられる贅沢な味わいです。

甘く、品よく、みずみずしい「シャインマスカットジュレソース」を加え、ジューシーなシャインマスカット感をプラス。

そこに国産シャインマスカットの果汁を使ったぷるぷるのゼリーとシャキシャキのアロエをトッピングすることで、より果実感たっぷりの仕上がりになっています。

アロエは今年のリニューアルポイント。シャキシャキ感がプラスされたことで、よりジューシーでみずみずしい味わいに！

デザートティーのラインナップは？

ラインナップは、さわやかでまろやかなミルクティー、果実味あふれるティーエード、ぷるぷるゼリーとシャリシャリ食感のジェラッティーに加え、果実の香りが弾けるスパークリングティーがたっぷり飲めるLサイズで新登場。

暑さを感じる日にぴったりのさわやかなラインナップです。

フェア期間中は、国産シャインマスカットの果汁を使った、さわやかな甘さの「シャインマスカット ゼリー」がトッピングアイテムとしてラインナップ。

アールグレイティーやピーチ阿里山 ティーエードへの追加トッピングもおすすめなのだとか。

みなさんもお好みのドリンクにトッピングしてお楽しみくださいね。

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発売日は2026年5月21日（木）から全店にて。また、ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店では現在先行販売中、取扱店全店にて5月18日（月）からモバイルオーダー先行販売も行われています。

気になる方はひと足先に初夏のおいしさを楽しんでみてはいかが？

【商品情報】

SHINEシャインマスカット ミルクティー（ICED/M）670円

SHINEシャインマスカット ティーエード（ICED/M）670円

SHINEシャインマスカット ジェラッティー（FROZEN/M）700円

SHINEシャインマスカット スパークリングティー（ICED/L） 760円

シャインマスカット ゼリー トッピング 100円

※価格はすべて税込みです。

※一部商品を販売していない店舗があります。

※追加トッピングは1つまで可能です。

※トッピングのみ全店で5月21日（木）より販売です。