女優の古川琴音が２０日、主演を務めるＮＨＫの連続ドラマ「ミッドナイトタクシー」（６月１日スタート、後１０時４５分）の取材会を都内の同局で行った。

不思議な空気感をまとった２９歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）と乗客の交流を描く。

１９日の夜に全ての撮影を終えたばかり。第１話を鑑賞した古川は「最初は何を見せられているんだろう、と思いました。でも、気付いたら内面深くを考えさせられる。ユーモアの波に乗りながら、自分を鑑（かんが）みる作品だと思いました」と自信をのぞかせた。

常連客の俳優役を務めた伊藤万理華とは初共演だったが、撮影の合間にも交流を深めた。「和久井映見さんから万理華ちゃんと一緒にかぎ編みを習いました。いろいろ作りました」と笑顔。伊藤も「合間の時間に会話するだけでなく、携帯いじって、音楽聴くではなく、向かいあって手元をいじりながら、『楽しいね』って。編み物に助けられた気がします」と充実感を漂わせた。

同席した俳優・中村蒼は、古川と伊藤の様子を「空気感がふわふわ。向かい合って編み物をしている姿はなんて穏やかな時間なんだろうと思っていました。僕も勧誘されましたが、２人は今回始めたとは思えない腕前だった」と評価。古川も「初めて１か月くらいでしたが、（編み物の）先輩面して中村さんに『棒の持ち方はそのうち決まっていくと思うから、気にせずやってください』って言ってしまった」と恥ずかしそうに明かした。