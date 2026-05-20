開催：2026.5.20

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 4 - 5 [ドジャース]

MLBの試合が20日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとドジャースが対戦した。

パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。

1回表、3番 フレディ・フリーマン 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでドジャース得点 SD 0-2 LAD

1回裏、4番 マニー・マチャド 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでパドレス得点 SD 2-2 LAD

3回裏、2番 ミゲル・アンドゥハー 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SD 4-2 LAD

5回表、1番 大谷翔平 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 SD 4-3 LAD

6回表、3番 フレディ・フリーマン 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 SD 4-4 LAD

9回表、7番 アンディ・パヘス 9球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 SD 4-5 LAD

試合は4対5でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのタナー・スコットで、ここまで1勝1敗4S。負け投手はパドレスのメーソン・ミラーで、ここまで1勝1敗15S。ドジャースのクラインにセーブがつき、1勝2敗1Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、2安打、1打点、打率は.272となっている。

ここまでパドレスは29勝19敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ドジャースは30勝19敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 14:06:44 更新