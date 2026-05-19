福島県の磐越道で北越高校の生徒ら21人が死傷したバス事故を受けて、国土交通省と文部科学省が安全対策を議論する連絡会議を設置すると明らかにしました。



連絡会議には、国交省と文科省スポーツ庁が参加し、部活動の遠征など学校教育における移動手段をどう確保するのか、確保した上で安全性をどう考えるのかなどを話し合うということです。第1回は、21日に開催される予定です。



一方、文科省は全国の教育委員会などに校外活動の安全確保について通知を出しました。公共交通機関を利用するなどして無理のない移動計画をたてることや、バス事業者と適切な契約を結ぶことなどを示しています。



また、県は部活動での移動に関する実態調査を行うとしていますが、具体的な調査時期は未定で「国の調査・監査の結論を待たずに早めに調査したい」と話しています。