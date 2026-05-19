「世界一綺麗」人気YouTuber、結婚式前撮りショットに反響！ 「うわあ、キレイ…」「絵になるわ〜」
「世界一綺麗」人気YouTuber、結婚式前撮りショットに反響！ 「うわあ、キレイ…」「絵になるわ〜」
2人組YouTuber「マリンパッパ~MARINPAPPA~」のMANAMIさんは5月18日、自身のInstagramを更新。夫との仲むつまじい前撮りショットを公開しました。
【写真】ラブラブなMANAMI＆夫
「素敵 ときめいた！」MANAMIさんは「前撮りは @nuts__wardrobe さんでお願いしました 夜の雰囲気で撮ってもらいたくて 街灯の光とか、静かな夜の空気感とか 少しエモい感じが理想で… 黒ドレスも夜の街並みに合うように選んで、大人っぽい雰囲気にしてもらいました」とつづり、5枚の写真を投稿。ドレスを着用した自身と、タキシードを着用した夫とのツーショットです。夫がMANAMIさんを抱きかかえたり、手をつないだりしています。幸せな雰囲気が伝わってきます。
コメントでは「世界一綺麗！改めてご結婚おめでとうございます」「美しいです ほんとにほんとにおめでとう」「幸せになってください」「絵になるわ〜」「素敵 ときめいた！」「うわあ、キレイ…」「ずっと幸せでいてね」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
「令和7年10月13日に入籍いたしました」1月14日に「この度、兼ねてよりお付き合いしていた方と 令和7年10月13日に入籍いたしました」と報告していたMANAMIさん。美しいウエディングフォトも公開しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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