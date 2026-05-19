2人組YouTuber「マリンパッパ~MARINPAPPA~」のMANAMIさんは5月18日、自身のInstagramを更新。結婚式の前撮りショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：MANAMIさん公式Instagramより）

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2人組YouTuber「マリンパッパ~MARINPAPPA~」のMANAMIさんは5月18日、自身のInstagramを更新。夫との仲むつまじい前撮りショットを公開しました。

【写真】ラブラブなMANAMI＆夫

「素敵　ときめいた！」

MANAMIさんは「前撮りは @nuts__wardrobe さんでお願いしました　夜の雰囲気で撮ってもらいたくて　街灯の光とか、静かな夜の空気感とか　少しエモい感じが理想で…　黒ドレスも夜の街並みに合うように選んで、大人っぽい雰囲気にしてもらいました」とつづり、5枚の写真を投稿。ドレスを着用した自身と、タキシードを着用した夫とのツーショットです。夫がMANAMIさんを抱きかかえたり、手をつないだりしています。幸せな雰囲気が伝わってきます。

コメントでは「世界一綺麗！改めてご結婚おめでとうございます」「美しいです　ほんとにほんとにおめでとう」「幸せになってください」「絵になるわ〜」「素敵　ときめいた！」「うわあ、キレイ…」「ずっと幸せでいてね」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。

「令和7年10月13日に入籍いたしました」

1月14日に「この度、兼ねてよりお付き合いしていた方と　令和7年10月13日に入籍いたしました」と報告していたMANAMIさん。美しいウエディングフォトも公開しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)