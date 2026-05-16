「私、自分は日本の軍事問題の権威だって、ウソ書いたの」──。1992年の雑誌インタビューで自ら「経歴詐称」を告白していたことが発覚した高市首相。国政に初挑戦したのもこの年だ。当時の言動を掘り下げると、今に通じる危うさが浮き彫りとなる。

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80年代末から「新鋭の政治評論家」としてメディアに引っ張りだこだった高市首相に、転機が訪れたのは92年のこと。「私みたいにこれまで理想論の世界に生きていた人間が、現実の政治家のひとコマになって理想に近づける努力をしたいなという気持ちになったの」（「週刊文春」92年7月2日号=デーブ・スペクター氏との対談）と、同年7月の参院選への初出馬を急に決意したのだ。

しかし地元・奈良選挙区から自民党公認で出るつもりが、引退表明した現職の三男・服部三男雄氏との公認争いに敗れ、無所属で出馬。16万票弱を得るも、約5万票差で落選した。国政初挑戦で転んでも、ただでは起きないのが高市流だ。

直後に山城新伍氏との対談（「週刊現代」92年9月19日号）で「実は選挙中に“いい男”を掴んだのよ」とぶっちゃけていた。「選挙中から目ェつけていた」と語り、いよいよ投開票日を迎え、敗北宣言の原稿を書こうと思った際に「待てよ。今晩、私は世界一悲しい女になれる日なんだわ」と気付いたという。

「この日を利用しないテはない」とその場で「カレ」に電話。「今晩は人生で一番悲しい夜になるかもしれない。一緒にいてくれると嬉しいな」と告げ、支持者が選挙事務所に詰めかける頃には「私はある場所に行ってて、いなかったというわけ（苦笑）」とあっけらかん。山城氏に「いま私はすごく幸せ」とのろけてみせた。本家も「エーッ！？」と驚く衝撃の“チョメチョメ”告白だ。

落選後は「誹謗中傷」を散々ネタに

落選後、高市首相が対談企画のたびにネタにしたのが、選挙区に出回った自身に関する怪文書だ。同じ参院選で初当選した小池百合子・現都知事との対談（「婦人公論」92年10月号）でも「森喜朗さんの妾とか、三塚（編集注=博氏、当時の清和会会長）さんの妾とか。ほかにも、小沢（同=一郎）さん、県会の副議長さん……」「体がもたない（笑）」と冗談まじりに語っていた。

真に受けた郡部の人から「あんた、最低ね。永田町の公衆便所なんですって？」と言われたとまで、複数の媒体でネタにしていた高市首相。まさか、この体験が逆に渦中の「中傷動画作成・拡散」疑惑に結びついたわけではあるまい。ただ、高市首相が「CLASSY.」（「光文社」92年4月号）のインタビューで漏らした当時の“ホンネ”を知ると、空恐ろしい気分にもなる。

「いまは女であることをウリにしようって決心してやっているから」「女で損してることむちゃくちゃ多いやん。そりゃ私がマスコミに出してもらえるのは女だからだけど、それはしょせん色物扱い」「女のメリットになる部分（中略）は最大限に利用しなきゃ自分の目的は達成できないから」「男の土俵を侵蝕することに力を使うより、女のほうが強い部分で先に実績作って評価得てから言わないと」

この決意を聞けば、高市首相の怪文書ネタも「女を武器にした」と言えなくもない。その甲斐あってか、メディアに頻出した彼女は翌年の衆院選で初当選。「女性初の首相」への道を歩み始めた。

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嘘から始まった高市首相の政治家人生。メディアは高市首相の「嘘つき人生」を掘り下げた方がいいのでは。関連記事【もっと読む】『高市首相「嘘つき政治家人生」のルーツを発掘！ 34年前に自ら堂々と「経歴詐称」を認めていた』で詳しく報じている。