出会いの手段としてすっかり定着した「マッチングアプリ」ですが、「恋活」と「婚活」では評価は大きく変わるようです。株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』が実施した「恋活・婚活における『出会いの場』実態調査レポート2026」によると、婚活（結婚相手探し）に最もおすすめな出会いの場は「友人からの紹介」が最多となりました。では、婚活に絶対におすすめできないのはどのような場所なのでしょうか。



【調査結果】「婚活（結婚相手探し）」におすすめな出会いの場ランキングTOP10

調査は、全国の20代〜50代の社会人男女400人を対象として、2026年2月にインターネットで実施されました。



まず、「恋活（恋人作り）におすすめな出会いの場」を尋ねたところ、「マッチングアプリ」（114票）、「友人からの紹介」（98票）、「趣味のオフ会・イベント」（44票）がTOP3となりました。



一方、「婚活（結婚相手探し）におすすめな出会いの場」では、「友人からの紹介」（113票）、「結婚相談所」（74票）、「マッチングアプリ」（68票）がTOP3となり、恋活では圧倒的1位だった「マッチングアプリ」ですが、婚活目的になると順位を下げ、代わりに「結婚相談所」が大きく票を伸ばす結果となりました。



結婚相談所を選んだ理由としては、「最初から結婚を前提に活動している人だけが登録しているため、目的のズレが少ないと感じた。独身証明書や収入証明書の提出が必要なところも多く、身元がはっきりしている安心感がある」（30代男性）、「恋人をつくるなら知人の紹介などでもいいと思いますが、結婚となったら話が変わってくるのかなと思い、一番無難な結婚相談所を選びました」（20代女性）といった声が寄せられました。



では、「婚活（結婚相手探し）に絶対におすすめできない出会いの場」はどのような場所なのでしょうか。



調査の結果、「飲み屋・バー・クラブ」（185票）、「SNS」（98票）、「マッチングアプリ」（95票）が上位に挙がり、「お酒の席って楽しいし、運命的な出会いみたいな錯覚に陥りやすいんですけど、翌日シラフになったら『あれ？』ってなること多いですよね。若い頃、実はお酒癖がものすごく悪くて警察沙汰になりかけた人がおりトラウマです」（50代女性）など、相手の素性が分からないことへの不安や、実際に遭遇したトラブルに対する疲労の声が多数寄せられました。



同社は、「手軽なツールは出会いの数を最大化できますが、その中に混ざる遊び目的・既婚者・プロフィール詐称を見極めるための時間と精神的負担が非常に大きく、結果として成婚への遠回りになってしまいがちです」としています。



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【出典】

▽結婚相談所Presia／出会いがないけどアプリは嫌だ！マッチングアプリ以外の出会いランキングTOP7