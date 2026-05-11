【ベルクス】火曜は″95円商品″が充実！MOWのアイス、真あじ開きも対象《5月15日までのチラシ》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年5月9日から15日までです。

レタス、キャベツは160円

ベルクスといえば、日替わりセール。11日以降の注目商品を紹介します。

11日（月）は、ニップン「オーマイ スパゲッティ 1.5mm／1.7mm」（各300g）は各106円です。

12日（火）は、"95円"の商品が充実しています。

＜目玉商品＞

●森永乳業のアイス「MOW」シリーズ

（ブルーベリーレアチーズ／バニラ／宇治抹茶／練乳いちご）

●埼玉県産などの「きゅうり」2本

先着200人、1家族4本限り

●国産の真あじ開き1枚

●ヤマザキの総菜パン1個

（グラタンコロッケパン／メンチカツパン／ハンバーグパン（完熟トマトソース））

●サンヨー食品の「サッポロ一番 カップスター」1個

（醤油／味噌／旨塩／ほたて塩味）

1家族あわせて12点限り

13日（水）は、タカノフーズの納豆「極小粒ミニ3」が74円。先着200人、1家族2点限りです。

14日（木）は、群馬県産などの「レタス」が160円。こちらは先着200人、1家族1個までとなっています。

15日（金）は、千葉県産ほかの「キャベツ」が160円。こちらも先着200人、1家族1個限りです。

今週もお得な商品が盛りだくさんのベルクス。近くに店舗がある人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）