究極の甘えん坊猫さんとの日常を見てみると…？想像を超える“密着ライフ”が、羨ましすぎると大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万回再生を突破し、「これは幸せ！」「羨ましすぎて歯食い縛りながら見た」「肩乗りニャンコ良いなぁ～！」「主冥利に尽きますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：『究極の甘えん坊猫』との暮らしを見てみると…想像以上に『距離感がバグっている光景』】

朝から甘えん坊全開！

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、超甘えん坊なハチワレ女子「くろまめ(まめ)」ちゃんと、日々愛を受け止めるママさんのとある日の様子。朝ママさんが目覚めると、早速まめちゃんが駆けてきたそうです。

大喜びで顔面スリスリをする姿は感動の再会のよう…ですが、早起きしたまめちゃんに一度起こされているためほんの3時間ぶりの再会だったとか。しかし、この程度はまだ序の口。ここからさらに、まめちゃんの熱烈な愛情表現が続いていきます。

いつでもゼロ距離に

そのまま首元にぴったりと密着して始まったのは、自分のグルーミングとママさんへの顔面スリスリを同時にこなす、これまたクセのある行動。ダンディなちょび髭模様が素敵なまめちゃんのご満悦顔とこの甘えっぷり、もう可愛くてたまりませんね。

ママさんの朝食が終われば、本格的にストーカー業務を行うというまめちゃん。どこへ行くにも後をついて回り、歯磨き中も振動をものともせず体の上でくつろぐのだそう。そして、昼食の準備中も…。

愛されすぎて…

ママさんの肩の上には、やはりぎゅっとくっつくまめちゃんの姿が！完全にひっつき虫状態で、まさに一心同体といったご様子。食事中ももちろん膝の上にいたそうで、ご飯には一切興味を示さず、本当に甘えることしか頭にないようです。

その後もまめちゃんは、降りるように言われても聞こえないフリをしたり、揺すられてもすっとぼけてみたり。困ってしまうこともあるかもしれませんが、ここまで愛されては、幸せとしか言いようがないママさんなのでした。

投稿には「ストーカー業務w」「主♀様に顔がめり込むレベルでくっついてくるの可愛すぎんか」「ほんと、心が癒されますわ…」「聞こえないフリめっちゃ上手！w」「本当に可愛い♡ここまでご主人愛だと嬉しいやら困るやらですね！」「私もストーカーされたい」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、3匹の猫さんたちとご夫婦の日常の様子が投稿されています。いつでもくっついていたい系にゃんこまめちゃんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。