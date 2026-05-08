【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月11日〜5月17日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面以外ではみんなのために頑張ります』
｜総合運｜ ★★★★★
誰かを守ったりみんなのために一肌脱いだり、正義感が強いでしょう。困っている人がいたり問題が起きると、じっとはしていられないです。仕事や公の場では自分のどんな所が周囲の人達に求められているのかがわかっています。素直に応えていってあげるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
真面目な行動を心掛けるのですが、相手のことをもっとよく理解している人が他にもいそうです。自分のリサーチ不足を気にしていくと良いでしょう。シングルの方は、他者とぶつかることを嫌う人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの悪い癖を受け入れてくれない時です。
｜時期｜
5月12日 我慢しないといけない ／ 5月14日 仲間が増える
｜ラッキーアイテム｜
レインコート
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞