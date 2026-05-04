【星のカービィ Adventure on Desk】 8月24日 発売予定

リーメントは、ボックストイ「星のカービィ Adventure on Desk」を8月24日に発売する。全6種をラインナップする。

本製品は「星のカービィ」に登場するカービィたちの姿を、デスク上で使える小物置きなどで再現したボックストイ。カービィのメモスタンド、ワドルディのマルチトレイ、スリープのスマホスタンド、メタナイトのはんこスタンド、「カービィのグルメフェス」小物入れ、ワープスターに乗るカービィのペンスタンドをラインナップしている。

いずれもシリーズ作中で描かれたカービィたちの姿を感じられ、「GET IT！」と書かれたポップ付きのメタナイトなどは特に思い入れのあるファンは多いだろう。パッケージの中身は分からない仕様となっているが、「全種類のアイテムが揃います」とシールが貼られたボックスは全種が揃う。

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