【体験漫画】海外旅行で起こった予想外の恐怖体験「え、安全なはずのホテルの客室で!?」背筋が凍る体験談【作者に訊いた】
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これは今から12〜13年前の話。この漫画の作者･万福さんが初めて海外旅行をしたときに実際に遭遇した怖い話である。
万福さんは女友達4人でニューヨークに旅行に出かけた。友達のJ子さんの父親がホテル関係か旅行関係のお仕事をしていたおかげで、社会人かけだしの若い女性が泊まるにしてはちょっといいホテルにお得に宿泊することができたのだという。この出来事について万福さんに話を聞いてみた。
女友達4人でニューヨークへ出かけた作者の万福さん。社会人になりたての彼女たちは、友人J子さんの父親のつてで“ちょっといいホテル”にお得に宿泊できることになった。だがその場で感じたのは、場違いな視線だったようだ。日本人は若く見られがちで、彼女たちも例外ではなく、「親は？」「あなたたちだけで(子供だけで)泊まってるの？」と何度も声をかけられたそう。万福さんは当時について「実際に、だいぶ目立っていたと思います」と振り返った。
そんななか、J子は仕事の都合で1日早く帰国したのだが、フロントから「もう1泊の予約はない」と連絡が入る。事情を確認できるはずのJ子はすでに空の上にいるため、残されたメンバーは部屋で様子を見るしかないまま、安心していたはずの客室内で事件が起きる…。
当時の年齢は23〜24歳。万福さんたちは怖い思いはしたが「その後はなにもなく、無事にチェックアウトして帰ることができた」と語る一方、「客室は安全だと思いがちだけど、翌日は金庫に貴重品を入れるのも怖くてやめた」と苦笑する。コロナ禍で描き始めたという本作、「初めての海外旅行で怖かった話」。何気ない旅行の裏側に潜む“油断”を突きつける一編。ぜひ自分の目で読んでみてほしい。
取材協力：万福
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