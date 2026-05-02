日産スタジアムでは様々なイベントが実施されている

横浜F・マリノスは5月2日、明治安田J1百年構想リーグの第14節で水戸ホーリーホックと対戦する。

試合会場の日産スタジアムでは、様々なイベントが行われており、まさかのイベントが「想像の10倍すごい」など注目を集めている。

この日は、試合会場の日産スタジアムで「ゴールデンウィーク キッズスタジアム」として様々なイベントが展開されている。「つくってあそぼ」でおなじみの、わくわくさんが来場し、ワークショップを行うなど、家族で楽しめるゴールデンウィーク限定のイベントが開催されている。

そのなかで、「恐竜パーク」の一環として、フォトスポットが設けられた。リアルすぎる恐竜の登場には、「お子さん大喜びや」「想像の10倍すごいのがきた」「本格的なのがきた」などコメントが寄せられた。試合前からスタジアムに登場したリアルすぎるオブジェが注目を集めるなど、家族で楽しめるイベントが行われている。

横浜FMは前節、ジェフユナイテッド千葉に3-2で逆転勝利。ゴールデンウィーク初日の一戦で子供たちに勝利を届けることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）