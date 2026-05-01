今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんの寝起きの様子。気持ちよく寝ていたからか、寝癖ができていたみたいです。ただ、その寝癖はひと味違っており…。

投稿はThreadsにて、5.4万回以上表示。たくさんの方の注目を集めていました。

【写真：『爆睡していた猫』→頭を見ると、『まさかの寝癖』がついていて……尊すぎる瞬間】

うちの猫の寝癖をみてえええええ

今回、Threadsに投稿したのは「莉奈」さん。

投稿によると、どうやら今回の猫ちゃんは撮影の直前まで気持ちよく爆睡していた模様。だからでしょうか、猫ちゃんの頭にはある寝癖ができていたみたいです。

ただの寝癖ではありません。寝癖になっていたのは、なんと耳。可愛いお耳がくるんと反ってめくれていたそうです。寝癖も可愛いですが、寝起きの眠そうな表情も可愛らしいです。ちなみにこの寝癖、なかなか元に戻らず40分近くこの状態だったそうです。

可愛い猫の寝癖で心癒された方が続出

耳がくるんとめくれていた可愛い猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「寝癖もだけど、表情がまた何とも可愛い」「可愛すぎる！ぱゃ～っとした表情！優勝」「お耳可愛すぎます」などの声が多く寄せられていました。どうやら寝起き猫ちゃんの微笑ましい寝癖に心から癒された方がたくさんいるみたいですね。

きっと今日も猫ちゃんはすやすや眠りながら、芸術的な寝癖も披露していることでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「莉奈」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。