●あす29日(水・祝)は曇り空で気温上昇鈍い

●30日(木)は雨が降ったり止んだり 日中の気温は3月下旬並みで上着も活躍

●引き続き天気は周期変化 3日(日)もしっかり降る雨に

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きょう28日(火)の県内は、次第に雲が目立つ空になってきたものの、日中は雲が薄れて日ざしが届いた時間も多く、その日ざしとともに最高気温は県内4か所で25度以上の夏日に。広瀬、萩、岩国など今年最高気温の所もありました。





このように今月は、季節先取りの5月並みの気温…日によっては6月並み、ということも度々あります。今月の山口市内における日々の最高気温の変化を見ると、全般に平年より高い日が多く、最高気温25度以上の夏日を、今月これまでに山口市内は4日、広瀬では7日観測しています。



ただ、そんな中でも、ガクッと気温が下がるタイミングも…ここでは雨がしっかり降っており、やはり天気によって気温の変化が激しい、というところにも注意が必要です。





そして、4月残りの2日間も、天気、気温の変化に要注意です。あす29日(水・祝)は、前線が東シナ海に伸びてくることで、より厚みのある雲が広がり、九州に広がる雨雲の一部が県内にも少し届いて、にわか雨もあるかもしれません。





4月最終日の30日(木)は、前線の上に発生する低気圧により北に大きく雨雲が広がり、県内も雨が降ったり止んだりに。

また、この2日間は日中の気温上昇が鈍く、雨の30日(木)は3月下旬並みの気温にとどまる見通しです。



季節先取りの気温で身軽な服装が馴染んできた中で、季節後戻りのヒンヤリ空気になることで体調を崩さないよう十分気を付けましょう。まだまだ上着も上手に活用したいところです。



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あす29日(水・祝)は時間とともに雲が厚みを増し、どんよりした空に。大きな崩れはないものの、夕方から夜はわずかに通り雨の可能性もあります。また、日中の気温の上がり方は鈍くなり、最高気温は全般に20度くらい～日本海側は20度に届かない所が多い見込みです。





あさって30日(木)、夜明け前から雨が降ったり止んだり…ぐずつく天気で一段と気温上昇は鈍く、降る雨が冷たく感じる一日にもなりそうです。5月1日(金)は朝までぐずつく天気ですが、日中は天気回復。しかし天気は引き続き短い周期で変わり、2日(土)は晴天で昼間は汗ばむ暑さですが、3日(日・祝)に再び雨が降りやすくなるでしょう。

連休終盤は、また晴天が戻る見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

