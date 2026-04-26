俳優・橋本環奈さんは4月26日、自身のXを更新。自身についての“バズりポスト”についてコメントし、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：橋本環奈さん公式Xより）

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俳優・橋本環奈さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身についての“バズりポスト”についてコメントしました。

【写真】橋本環奈、バズりポストに反応！

「すみませんバズりツイート見かけて、、」

橋本さんは「紅白の衣装、色指定されてましたよ 着物は黄色を着てくださいって キービジュアルと同じ青色と黄色でって。逆に指定されてないけど被るって事はあります。先に衣装さんが色を聞いたり打ち合わせしてくれてますね」とポスト。「すみませんバズりツイート見かけて、、」と続けました。

同日、ある人から投稿されて注目を集めた「女優の衣装問題本当にある。紅白で橋本環奈側が着物の色を教えてくれなくて、浜辺美波のスタイリストが3色用意してたって聞いた」というポストに向けられたコメントのようです。

コメントでは「バズりツイートからわざわざ説明してくれるの優しすぎます」「環奈ちゃん、素敵な説明ありがとう！ 」「こういう補足が一番価値ある情報だと思う」「ちゃんとカラー指定あったのね、完全に誤解してた」「プロの裏側知れて安心したし、環奈ちゃんの優しさ伝わってくる」「まだポストのことを"ツイート"て言ってるのめちゃくちゃ好感です！」などの声が寄せられています。

「SNS難しい。笑」

橋本さんは、先ほどの投稿の15分後に「SNS難しい。笑 と思ってドラマの告知とか以外、全然載せなくなってるなぁー、、記事になったり色々言われるの怖いし でもずーっとスマホでXとかインスタ見てる」とポストし、SNSについての本音を吐露。ファンからは「気楽にいきましょう！」「みんな悪口言わずに楽しい人になれば、安心して使えるのにね！！！」「ニノさんみたいにおはよーとかでもいぃんじゃないですか」「そんな時は、故郷の福岡にふらっと帰ってきてよかとよ〜」「これからもずーーっと応援してるので気が向いたらオフショットください」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)