「すみません」橋本環奈、自身についての“バズりポスト”に反応！ 「完全に誤解してた」「優しすぎます」
俳優・橋本環奈さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身についての“バズりポスト”についてコメントしました。
【写真】橋本環奈、バズりポストに反応！
同日、ある人から投稿されて注目を集めた「女優の衣装問題本当にある。紅白で橋本環奈側が着物の色を教えてくれなくて、浜辺美波のスタイリストが3色用意してたって聞いた」というポストに向けられたコメントのようです。
コメントでは「バズりツイートからわざわざ説明してくれるの優しすぎます」「環奈ちゃん、素敵な説明ありがとう！ 」「こういう補足が一番価値ある情報だと思う」「ちゃんとカラー指定あったのね、完全に誤解してた」「プロの裏側知れて安心したし、環奈ちゃんの優しさ伝わってくる」「まだポストのことを"ツイート"て言ってるのめちゃくちゃ好感です！」などの声が寄せられています。
【写真】橋本環奈、バズりポストに反応！
「すみませんバズりツイート見かけて、、」橋本さんは「紅白の衣装、色指定されてましたよ 着物は黄色を着てくださいって キービジュアルと同じ青色と黄色でって。逆に指定されてないけど被るって事はあります。先に衣装さんが色を聞いたり打ち合わせしてくれてますね」とポスト。「すみませんバズりツイート見かけて、、」と続けました。
コメントでは「バズりツイートからわざわざ説明してくれるの優しすぎます」「環奈ちゃん、素敵な説明ありがとう！ 」「こういう補足が一番価値ある情報だと思う」「ちゃんとカラー指定あったのね、完全に誤解してた」「プロの裏側知れて安心したし、環奈ちゃんの優しさ伝わってくる」「まだポストのことを"ツイート"て言ってるのめちゃくちゃ好感です！」などの声が寄せられています。