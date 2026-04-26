【論語】『人にして信なくば』の意味とは？信頼が人間関係の土台である理由を解説

論語「人にして信なくば」の意味と現代語訳

子（し）曰（いわ）く、人（ひと）にして信（しん）なくば、其（そ）の可（か）なるを知（し）らず。大車（たいしゃ）輗（げい）なく、小車（しょうしゃ）褹（げつ）なくば、其（それ）何（なに）を以（もっ）て之（これ）を行（や）らんや。

＜訳＞

先生がいわれた。人として信義がないならば、うまくやっていくことはできない。牛車に轅ながえのはしの横木（輗）がなく、四頭だての馬車に轅のはしのつなぎ止め（褹）がなかったら、牛馬をつなぎ止めることもできない。一体どのようにして動かそうか。

孔子が例えた「輗（げい）」と「褹（げつ）」の正体｜車を動かす鍵は信用にある

人間関係には信義が大切で、信義がなければ社会生活というものは成り立たない、といっています。人として信用できない人というのは、善い人ではないのは当たり前です。

輗も褹も、どちらも馬や牛を車とつなぐための道具のこと。こうした道具を例に挙げて、人にとっての信用の大切さを説いているのです。

信頼は言葉ではなく「行動の積み重ね」で見極めるもの なぜ「私を信じて」という言葉だけでは不十分なのか？

信用とか信頼とは、かたちとして見えるものではないので、むずかしいものです。では何によって判断するのかというと、行動の積み重ねによってしか見極めることはできないのです。

私を信じて！ といわれても、常日頃その人の行動を考えて判断しなければ、信じるかどうかは決められないでしょう。

人間関係の土台「五常（仁義礼智信）」における“信”の重み

儒教では、仁・義・礼・智・信の五つを道徳の大切な要素としています。

信じることも信じてもらうことも、人間としては、責任ある行動に裏付けられたものでなければ成立しない、重いものであると解することが重要です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 論語』

監修：山口謠司 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1963年長崎県生まれ。博士(中国学)。大東文化大学文学部大学院、フランス国立高等研究院人文科学研究所大学院に学ぶ。ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経て、現大東文化大 学文学部中国学科准教授。 主な著書に『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)、『日本語を作った男 上田万年とその時代』(第29回和辻哲郎文化賞を受賞。集英社インターナショナル)、『日本語の奇跡〈アイウエオ〉と〈いろは〉の発明』『ん─日本語最後の謎に挑む─』『名前の暗号』(新潮社)、『てんてん 日本語究極の謎に迫る』(角川書店)、『日本語にとってカタカナとは何か』(河出書房新社)、『大人の漢字教室』『にほんご歳時記』(PHP 研究所)、『漢字はすごい』(講談社)、『語彙力のヘソ』(徳間書店刊)、『おとなのための 1 分読書』(自由国民社)など著書多数。