２月に行われたミラノ・コルティナ五輪、パラリンピックの選手らによるチームジャパン応援感謝パレードが２５日、東京・日本橋で行われた。

ミラノ五輪の開会式と閉会式で旗手を務めたスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）は出発を前に「多大なる声援ありがとうございました。本日は沿道に集まっていただいた方、待っていただいた方、選手みんなで楽しんでいけたらと思っています。本日はよろしくお願いします！」とあいさつした。

ミラノ大会では冬季五輪最多の２４個のメダルを獲得した日本選手団。パレードには金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組、スノーボード女子ビッグエアの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、スノーボード男子ビッグエアの木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）、同ハーフパイプの戸塚優斗（ヨネックス）ら７２人が参加。パラアルペンスキーで銀メダルを獲得した村岡桃佳（トヨタ自動車）ら４３人のパラリンピアンもファンに感謝を伝えた。

◆五輪パラリンピック応援感謝パレードの主な参加選手

▽フィギュアスケート 三浦璃来、木原龍一、坂本花織、中井亜美、鍵山優真、佐藤駿

▽スピードスケート 高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香、野明花菜、森重航

▽スキージャンプ小林陵侑、丸山希、高梨沙羅

▽スノーボード 戸塚優斗、山田琉聖、木俣椋真、長谷川帝勝、木村葵来、小野光希、村瀬心椛

▽スキーフリースタイル 堀島行真