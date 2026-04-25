「今着られる長袖がない！」→【ワークマンのブラウス】が大正解かもーーーッ！

セーターを収納したはいいものの、半袖トップスが活躍するまでの繋ぎになってくれる服が見当たらない……。そんな悩める春には、【ワークマン】の長袖ブラウスがちょうどいい選択肢になってくれるはず。レースやシャーリングといった着映えを狙えるディテールを取り入れた長袖のブラウスが、お財布に嬉しいワークマン価格で展開されています。今の時期の即戦力として、早速買い足しを！

ティアード × レースで華やぎとトレンド感をUP

【ワークマン】「レディース撥水エンブロイダリーティアードブラウス」\1,780（税込）

ふんわりと広がるティアードデザインが上品可愛いこちらのブラウス。エンブロイダリーレースで切り替えた裾が華やぎとトレンド感をコーデにプラスします。ボタンや刺繍の糸は生地と同系色が使用されており、コーデの色合わせを考えやすいのが嬉しいポイント。着丈がやや長めのため、ナチュラルに体型カバーもできそうです。

シャーリングが着映える一着は機能性も◎

【ワークマン】「レディースリネンライクソロナ®︎シャーリングブラウス」\2,300（税込）

身頃にたっぷりとシャーリングを施し、着映えしそうな表情を加えた一着。「さらりとした肌触りで、汗ばむシーンでも快適に着こなせる」（公式オンラインストアより）という素材を使用しており、ストレッチ性やイージーケア機能も備わっています。裾にかけてなだらかに広がるシルエットも目を引き、デザインに癖のないスリムなボトムスとも好相性の予感！

シーンレスで頼りになる清潔感のあるデザイン

【ワークマン】「レディースシーンレスシャツブラウス」\1,500（税込）

こちらのブラウスはカジュアルシーンからオフィスコーデまでヘビロテできそうな、清潔感のあるデザインが魅力。フロントは比翼仕立てですっきりとさせつつ、首まわりにタックを寄せてフェミニンなムードもプラスしています。吸水速乾・イージーケアといった機能性も高コスパなポイント。コンパクトに折りたためるパッカブル仕様のため、旅行や出張時にも重宝しそうです。

レースとドロストが愛らしさを醸し出す一着

【ワークマン】「レディース撥水エンブロイダリーストリングスブラウス」\1,780（税込）

視線を集めそうな愛らしいデザインに乙女心がくすぐられそうな一着。袖口・裾のエンブロイダリーレースや、フロントのくるみボタンなど、上品なディテールがコーデの脱地味見えを叶えてくれそうです。ウエストのリボンを絞れば、メリハリのあるシルエットへとアレンジも可能。撥水機能やUVカット機能も付いているため、まさに春のお出かけにうってつけかも。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。