人気ユーチューバーのヒカルが20日更新の自身のYouTubeでタモリ（80）に言及した。

ヒカルは20日にアップした動画で、「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太、「令和の虎」総合演出の経営者、桑田龍征氏と酒を飲みながら対談。テレビの優秀な放送作家がYouTubeにも進出してきているなどの話題で盛り上がった。

その流れで桑田氏は「お笑いって、タモリさんが言ってたのが、真面目にやっちゃダメなんだ、みたいな。真面目にやってる周りがおもろいんだ、みたいなのをタモリさんが語っていたのを見て、ユーチューブって周りでやってるじゃないですか。だから面白いのかな。ここでドヤ！ってやるんじゃなくて。ここでチャチャってやるのがいいのかな」と投げかけた。

ヒカルは桑田氏の発言を受け「ちょっと俺、1個ぶっこんでいいですか？ 俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と切り出した。

「分かるんですけど…回すのがうまいとか分かるんですけど、面白くはないんじゃないかなって。これ主観的な話なんでね」と主張した。

「松本（人志）さんだったらおもろい。（島田）紳助さんおもろい。タモリさん？って。いや子供の頃、見てた時に面白さ分からなかったんですよ。イグアナのまねしてて。めっちゃ面白くないやん」と語った。

桑田氏から「タモリ倶楽部見てない人？」と聞かれ、ヒカルは「見てないです」と返答。桑田氏は残念がり「チマッとしたのがいっぱいあるのよ」と語った。

ヒカルは「ようは博識ってことでしょ？ 面白いっていうことなんですか？ 爆笑を生むタイプじゃないイメージがあって。なんかめっちゃ物知りで。別にタモリさんが嫌いってことじゃないですよ？ （タモリさんの面白さが）分からなかったっていう話です、子供ながらにね」と続けた。

そして「タモリさんって人を落とさないじゃないですか、あまり。要はイジらない。僕ってイジる笑いが好きなんですよ」と語った。

さらに「タモリさんとか所（ジョージ）さんとか。ちょっと属性似てると思ってて。でも結論、長寿番組やってるじゃないですか。でもそれなぜなのかって言ったら、多分本人がめっちゃ笑い取らなくても、場の空気とかをよくしたりとか、間を回したりとか、そういう能力が半端なく高いのかなとは思ったりするんですよ。だから面白いとはまた違う領域にいる人なんだろうなっていう認識です」と分析した。