『日プ新世界』第1回順位発表 次に進む50人の練習生が決定〈ネタバレあり〉
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の＃5が、4月23日（木）の21時00分からLeminoで独占無料配信。今回、次のステージに進める、101人のうち上位50人が発表された。
【写真】『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』101人→50人の練習生一覧
■総投票数4120万8948票！
先週配信された＃4では、生き残りをかけたグループバトルの「現場投票」個人順位が公開。現場評価1位をKOSUKE（照井康祐）が、ベネフィット合算後の順位ではMAKI（田中蒔）が1位を獲得し、波乱の展開に注目が集まった。
そして今回いよいよ第1回順位発表式を実施。投票は加重方式によるポイント制（国民投票70%：SEKAI投票30%）で算出。これにグループバトルの現場投票によるベネフィットを加算する。
加えて、SEKAI投票70％：国民投票30%の割合でポイントを算出し、上位12人に入るデビュー圏内のランカー「グローバルランカー」も勝ち残りとなる。今回は「グローバルランカー」全員が50位圏内に入ったため圏外からの勝ち残りはなかった。
オンライン投票は、番組が開始した3月26日（木）から4月17日（金）まで実施され、合計4120万8948票が集まったという。
第1回順位発表式の結果は以下の通り。
1位：加藤大樹（3→2→1）
2位：釼持吉成（2→1→2）
3位：安部結蘭（4→4→3）
4位：矢田佳暉（1→3→4）
5位：オ・シンヘン（6→6→5）
6位：パク・シヨン（5→5→6）
7位：照井康祐（9→8→7）
8位：ユ・ヒョンスン（15→10→8）
9位：熊部拓斗（12→9→9）
10位：アダム・ナガイ（7→7→10）
11位：倉橋吾槙（11→13→11）
12位：飯塚亮賀（10→11→12）
13位：土田央修（14→14→13）
14位：小清水蓮（8→12→14）
15位：濱田永遠（16→16→15）
16位：小野慶人（13→15→16）
17位：後藤結（17→17→17）
18位：浅香孝太郎（26→24→18）
19位：柳谷伊冴（48→37→19）
20位：イ・ヒョンジェ（21→21→20）
21位：横山奏夢（27→26→21）
22位：アーチャー・ウイ（20→18→22）
23位：杉山竜司（22→25→23）
24位：大林悠成（24→22→24）
25位：チェン・リッキー（38→28→25）
26位：青沼昂史朗（31→27→26）
27位：小林千悟（23→23→27）
28位：小笠原ジュゼッペ慧（18→20→28）
29位：板倉悠太（19→19→29）
30位：田中蒔（25→29→30）
31位：今江陸斗（35→36→31）
32位：篠ヶ谷歩夢（29→30→32）
33位：ユン・ジェヨン（32→33→33）
34位：山下柊（28→31→34）
35位：松田太雅（30→32→35）
36位：藤牧大雅（34→34→36）
37位：カク・ドンミン（33→35→37）
38位：石田亮太（41→38→38）
39位：岡田侑磨（47→48→39）
40位：澤井星名（36→40→40）
41位：南平達矢（43→47→41）
42位：高橋空良（37→39→42）
43位：リュウ・カイチ（68→73→43）
44位：リー・ウェイゼ（53→54→44）
45位：森明育（39→41→45）
46位：大瀬凜和（46→46→46）
47位：ジュアン・ジェイ（50→45→47）
48位：宇野海夢（42→42→48）
49位：西崎柊（45→44→49）
50位：金安純正（40→43→50）
※高橋空良の「高」は「はしご高」が正式表記
※西崎柊の「崎」は「たつさき」が正式表記
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、毎週木曜日21時00分からLeminoで独占無料配信。ファイナルは、6月6日（土）に日本テレビ系列全国ネットで生放送＆Leminoで生配信。
【写真】『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』101人→50人の練習生一覧
■総投票数4120万8948票！
先週配信された＃4では、生き残りをかけたグループバトルの「現場投票」個人順位が公開。現場評価1位をKOSUKE（照井康祐）が、ベネフィット合算後の順位ではMAKI（田中蒔）が1位を獲得し、波乱の展開に注目が集まった。
加えて、SEKAI投票70％：国民投票30%の割合でポイントを算出し、上位12人に入るデビュー圏内のランカー「グローバルランカー」も勝ち残りとなる。今回は「グローバルランカー」全員が50位圏内に入ったため圏外からの勝ち残りはなかった。
オンライン投票は、番組が開始した3月26日（木）から4月17日（金）まで実施され、合計4120万8948票が集まったという。
第1回順位発表式の結果は以下の通り。
1位：加藤大樹（3→2→1）
2位：釼持吉成（2→1→2）
3位：安部結蘭（4→4→3）
4位：矢田佳暉（1→3→4）
5位：オ・シンヘン（6→6→5）
6位：パク・シヨン（5→5→6）
7位：照井康祐（9→8→7）
8位：ユ・ヒョンスン（15→10→8）
9位：熊部拓斗（12→9→9）
10位：アダム・ナガイ（7→7→10）
11位：倉橋吾槙（11→13→11）
12位：飯塚亮賀（10→11→12）
13位：土田央修（14→14→13）
14位：小清水蓮（8→12→14）
15位：濱田永遠（16→16→15）
16位：小野慶人（13→15→16）
17位：後藤結（17→17→17）
18位：浅香孝太郎（26→24→18）
19位：柳谷伊冴（48→37→19）
20位：イ・ヒョンジェ（21→21→20）
21位：横山奏夢（27→26→21）
22位：アーチャー・ウイ（20→18→22）
23位：杉山竜司（22→25→23）
24位：大林悠成（24→22→24）
25位：チェン・リッキー（38→28→25）
26位：青沼昂史朗（31→27→26）
27位：小林千悟（23→23→27）
28位：小笠原ジュゼッペ慧（18→20→28）
29位：板倉悠太（19→19→29）
30位：田中蒔（25→29→30）
31位：今江陸斗（35→36→31）
32位：篠ヶ谷歩夢（29→30→32）
33位：ユン・ジェヨン（32→33→33）
34位：山下柊（28→31→34）
35位：松田太雅（30→32→35）
36位：藤牧大雅（34→34→36）
37位：カク・ドンミン（33→35→37）
38位：石田亮太（41→38→38）
39位：岡田侑磨（47→48→39）
40位：澤井星名（36→40→40）
41位：南平達矢（43→47→41）
42位：高橋空良（37→39→42）
43位：リュウ・カイチ（68→73→43）
44位：リー・ウェイゼ（53→54→44）
45位：森明育（39→41→45）
46位：大瀬凜和（46→46→46）
47位：ジュアン・ジェイ（50→45→47）
48位：宇野海夢（42→42→48）
49位：西崎柊（45→44→49）
50位：金安純正（40→43→50）
※高橋空良の「高」は「はしご高」が正式表記
※西崎柊の「崎」は「たつさき」が正式表記
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、毎週木曜日21時00分からLeminoで独占無料配信。ファイナルは、6月6日（土）に日本テレビ系列全国ネットで生放送＆Leminoで生配信。