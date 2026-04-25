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【漫画】この漫画をはじめから読む

彼女に貸したら思わぬ形に変わってしまったシャツの話や、夫婦仲に亀裂が入りそうなほどヒートアップする“お好み焼き論争”など、シュールでクスッと笑える漫画をSNSで発信している伊東さん。今回は、特に反響の大きかったストーリーを集めた『伊東さん傑作選』をお届けします。

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著：伊東