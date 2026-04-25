彼女が家に来て憧れの“彼シャツ”姿に。嬉しいけど想定外の変形で家のシャツが全滅!?／『伊東さん傑作選』
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【漫画】この漫画をはじめから読む
彼女に貸したら思わぬ形に変わってしまったシャツの話や、夫婦仲に亀裂が入りそうなほどヒートアップする“お好み焼き論争”など、シュールでクスッと笑える漫画をSNSで発信している伊東さん。今回は、特に反響の大きかったストーリーを集めた『伊東さん傑作選』をお届けします。
→『伊東さん傑作選』を最初から読む
→【漫画】この漫画をはじめから読む
→【漫画】『怖いトモダチ』を読む
→【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む
著：伊東
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彼女に貸したら思わぬ形に変わってしまったシャツの話や、夫婦仲に亀裂が入りそうなほどヒートアップする“お好み焼き論争”など、シュールでクスッと笑える漫画をSNSで発信している伊東さん。今回は、特に反響の大きかったストーリーを集めた『伊東さん傑作選』をお届けします。
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