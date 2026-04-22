ホノルル・クッキー・カンパニーで母の日を華やかに♪限定クッキー特集

ハワイの温もりを感じるスイーツで、大切な人へ想いを届けてみませんか？ホノルル・クッキー・カンパニーは創業28周年を迎え、特別な限定フレーバーや華やかなギフトコレクションを展開中。母の日の贈り物にもぴったりなラインナップが揃い、見た目も味わいも心ときめく内容に仕上がっています。春の贈り物におすすめの注目アイテムをご紹介します♡

限定フレーバーで特別感を演出

4月限定で登場する「コンフェッティ・ミニバイツ・スナックパック」は、バニラの甘い香りとバターのコクが広がるショートブレッド。

シュガークッキーやレインボースプリンクルをイメージした、まるでバースデーケーキのような楽しい味わいが魅力です。

ひと口サイズでシェアしやすく、パーティーやギフトにもぴったり。数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。特別な季節感を楽しめる一品として見逃せません。

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母の日に贈りたい華やかギフト

母の日シーズンに向けて登場する「フローラルレイ・コレクション」は、ハワイの伝統文化“レイ”からインスピレーションを得たデザイン。

愛情や感謝の気持ちを象徴するモチーフとして、大切な方への贈り物にぴったりです。

フローラルレイ・ギフト缶：定番フレーバー4種アソート



フローラルレイ・ウィンドウボックス：定番フレーバー6種アソート



フローラルレイ・ボックス（L）：定番フレーバー8種アソート

華やかな花々が描かれたパッケージには、パカラナ・レイやロケラニ・レイなど、ハワイらしいモチーフがあしらわれており、開けた瞬間から特別感を演出してくれます。

※価格は店舗により異なります。

催事イベントで実際に楽しめる

期間限定で日本各地のイベントにも登場予定。実際に商品を手に取りながら選べるのも嬉しいポイントです。お出かけの際に立ち寄れば、ハワイ気分を感じながらお気に入りの一品を見つけることができます♪

2026年4月22日～5月5日：大丸東京店1階食品MVPイベント

2026年4月29日～5月6日：横浜高島屋8階特設会場（催事「フレッシュ！ファン！ハワイ」内）

想いを伝える甘い贈り物♡

母の日や特別な日のギフトには、見た目の華やかさと味わいの両方にこだわりたいもの。ホノルル・クッキー・カンパニーの限定アイテムは、感謝や愛情をさりげなく伝えてくれる心温まる贈り物です。

大切な人へ、ハワイの風を感じる優しい甘さを届けてみてはいかがでしょうか♡