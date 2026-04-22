頑張ってるのに下半身だけ変わらない？“腰から整える”だけで見た目が変わる簡単習慣
ダイエットをしても、なぜか下半身だけ重たい印象が残る。そんなときに見直したいのが「骨盤まわりの使い方」です。ピラティスの基本エクササイズ【ペルビックブリッジ】は、寝たままで行えるシンプルな動きながら、お尻・下腹・太もも裏まで一気にアプローチ。崩れがちな姿勢を整えながら、下半身の“もたつき感”をすっきり見せる土台をつくります。
【STEP１】姿勢をセットする
仰向けになり、ひざを立てて脚は肩幅に開きます。かかとはお尻に近づけ、足裏は床にしっかりとつけること。腰が反りすぎないよう、お腹を軽く引き込んで骨盤をニュートラルに整えます。まずは“動く前の土台”を安定させましょう。
【STEP２】持ち上げる
【STEP３】キープする
お尻を持ち上げた状態で呼吸を続けながらキープ。下腹とお尻にじんわり効いている感覚を意識します。腰ではなく“お尻と裏もも”で支える意識を持つと、効かせやすくなります。
【STEP４】ゆっくり戻す
息を吐きながら、今度は首側から順番に背骨を下ろしていきます。背中を一つずつ床に置くように、丁寧に戻すこと。動きの“戻り”まで意識することで、筋肉への刺激が高まります。
▶効かせるコツ
高く上げることよりも、「どこを使っているか」を意識することが大切。特に意識したいのは、お尻と太もも裏。腰に力が入りすぎると効果が分散してしまうため、常に下半身で支える感覚をキープしましょう。動作はゆっくり、呼吸は止めずに行うのがポイントです。
下半身を引き締めるために、まず必要なのは“整えてから動かす”こと。シンプルな動きでも、意識次第で効き方は大きく変わります。ぜひ無理のない範囲で続けて、変化を実感してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティスインストラクター、トレーナーの一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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