【大阪マリオット都ホテル】「ブルックリン博物館所蔵　特別展　古代エジプト」とコラボ！特別デセール登場

あべのハルカス美術館にて、ニューヨークのブルックリン博物館から、約150点のよりすぐりの古代エジプトコレクションが大集結する「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」が開催中！同ビル内の「大阪マリオット都ホテル」では、特別展とコラボレーションをした特別デセールが登場しているので、ご紹介します。

大阪マリオット都ホテル「LOUNGE PLUS」

「大阪マリオット都ホテル」 19階に位置する「LOUNGE PLUS」。開放感溢れる空間に、一面の窓から大阪のパノラマを望めます。

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「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」コラボレーションメニューが登場

席に届いた瞬間から目を惹くデザート。美と知性、そして魅惑の象徴として、語り継がれたクレオパトラのような華やかさに溢れ、写真に残したくなる美しさ。

金箔付きのクレオパトラを象ったチョコレート

中央には、煌びやかな金箔付きのクレオパトラを象ったチョコレート。周りにふわりと浮かぶピンクやブルーのフリル状の飴細工は、ベリーダンスのヴェールのように魅惑的。

色鮮やかなミックスベリーがたくさん！

真っ赤で甘酸っぱいミックスベリーとみずみずしいハイビスカスのジュレがたっぷり！器底には、爽やかなヨーグルトが入っています。

芳醇な味わいのムースグラッセ

中央には、なめらかな口溶けのムースグラッセ。芳醇なはちみつ風味にドライフルーツとナッツとの食感を楽しみながら、食べ進めるたびに異なる味わいを楽しめます。

お好みでかけるローズソース

横に添えられたローズソースをお好みでかけると、上品な甘さと華やかな香りが加わり、美味しさ引き立ててくれます。

サクっと食感が異国の味わい

エジプトで親しまれるお菓子「クナーファ」に使用されるカダイフ。サクサクとした食感と香ばしい風味がアクセントになり、食べた瞬間に、異国の味わいへと変化させてくれました。

「ベリーヴェール －Berry Veil－」

美と知性、そして魅惑の象徴として知られるクレオパトラにインスピレーションを得た「ベリーヴェール －Berry Veil－」。展覧会前後や、デザートだけでもお楽しみいただけます。

観覧券付きプランも販売中

「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」とレストランがセットになったケーキセット+ 観覧券や、欧風料理「Zekkei Lunch」 + 観覧券など、お得なプランも多数販売されています。

「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」コラボレーションメニュー、観覧券付きプランを「大阪マリオット都ホテル」にて楽しんでみてはいかがでしょうか。(お写真はメディア内覧会にて、特別に撮影したものを使用しています。)

大阪マリオット都ホテル

19階 「LOUNGE PLUS」(ラウンジ プラス)

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

提供時間 13：30～17：00 （営業時間：10：00～20：00）

・ベリーヴェール －Berry Veilー：3,800円／観覧券付き：5,600円

ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト

あべのハルカス美術館

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス16階

2026年3月20日（金・祝）～6月14（日）

開館時間：火～金 10時～20時／月土日祝 10時～18時

※入館は閉館30分前まで